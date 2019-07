Wimbledon, 14 luglio 2019 – Novak Djokovic è il re di Wimbledon 2019. Ha battuto Roger Federer in finale in 5 set: (7-6;1-6;7-6;4-6;12-13). Il serbo vince il suo quinto titolo ai Championship, secondo consecutivo, nell'ultimo atto più lungo di sempre a Wimbledon. Il match si è concluso dopo circa cinque ore al tie break, ovvero al 25esimo gioco del quinto set. Per lo svizzero, che ha avuto due palle match, annullate dal serbo, una sconfitta che pesa a quasi 38 anni. Sarebbe stata per lui la nona vittoria sul green di Londra. Unica consolazione: è stata una delle partite di tennis più belle della storia. L'ennesima quando in campo ci sono dei fuoriclassi assoluti come Djokovic e Federer.

DJOKOVIC - "Se non la più eccitante, questa è stata una delle migliori finali che io abbia mai giocato, contro uno dei più grandi di tutti i tempi, per il quale ho molto rispetto". Nole racconta al pubblico, dal microfono dello speaker, le sue sensazioni dopo la bellissima finale vinta contro Roger Federer. "Purtroppo - continua il serbo campione anche di fair play - in questo genere di partite uno dei due alla fine deve perdere".

FEDERER - "Finale da ricordare? Io cercherò di dimenticarla. È stata una grande partita, è stata lunga, ma devo essere soddisfatto della mia performance. Devo farmi le congratulazioni. Spero di avere dato ad altri la possibilità di credere che a 37 anni non è tutto finito. Adesso devo recuperare, però sono ancora in piedi. La mia famiglia è orgogliosa? Non saranno contenti magari del piatto...". Roger Federer si è congedato così da Wimbledon dopo il ko nella maratona contro Djokovic.

Federer-Djokovic, rivivi il live

- Vince Djokovic 13-12 al quinto.

- Djokovic 6-3: due punti del match per il numero uno del mondo.

- Servizio e dritto Novak: 5-3.

- Ancora lo svizzero, con Djokovic che sbaglia in risposta: 4-3.

- Federer a segno con una smorzata: 4-2.

- Il serbo avanti 4-1.

- Djokovic allunga: 3-1

- Mini break Djokovic: 2-1 per il serbo. Siamo 4 ore e 50 minuti, è la finale più lunga della storia di Wimbledon.

- Pari Federer: 1-1

- Primo punto Djokovic: 1-0

- Federer chiude a zero: 12-12. Si va al tie break, primo anno in cui si è fissato un limite per la partita. Sarà il 25esimo gioco del quinto set quello decisivo.

- Djokovic vince un gioco difficilissimo, annullando due palle break all'avversario. Siamo 12-11 per il serbo.

- Il serbo annulla anche questa.

- Seconda palla break per Federer.

- Djokovic annulla la palla break.

- Palla break per Federer che con un challenge ottiene il punto al termine di uno scambio interminabile e durissimo.

- Subito a segno Roger: 11-11 al quinto set. In caso si dovesse arrivare sul 12-12, ci sarà il tie break decisivo.

- Tre punti consecutivi dello svizzero che va sul 40-15 e ha due palle per l'11-11.

- Novak non sbaglia: 11-10.

- Lo svizzero tiene il turno di battuta: 10-10.

- Federer avanti 40-15 sul suo servizio. Serve and volley pazzesco sulla seconda.

- Novak tiene senza problemi il suo turno di battuta e si porta sul 10-9. Si gioca da 4 ore e 25 minuti.

- Federer non molla: 9-9.

- Djokovic sale sul 9-8.

- Controbreak per Djokovic: 8-8.

- Palla break per Djokovic.

- Il serbo salva anche il secondo: 40 pari.

- Djokovic salva il primo. Ancora un match point per Roger.

- Altro ace: due match point per lo svizzero.

- Ace di Federer: 30-15. Lo svizzero a due punti dal match, sul suo servizio.

- Federer centra il break: è avanti 8-7. Servirà per il match e per il nono titolo a Wimbledon.

- Palla break per Federer.

- 30-30 da 30-0 per Djoko, Federer in pressing.

- Roger in cattedra: 7-7.

- Due ace consecutivi di Federer.

- Djokovic tiene il servizio: è avanti 7-6.

- Si va a oltranza, a Wimbledon al quinto set non è previsto tie break fino al 12-12. Vincerà il primo giocatore che riuscirà a distanziere di due giochi l'avversario. Questo se non si raggiungerà il punteggio di 12 pari: a quel punto tie break decisivo.

- Game durissimo, ace di Federer che infila poi un servizio vincente: 6-6.

- Djokovic sul 30-15, a due punti dal match e dal titolo.

- Tre punti pazzeschi del serbo che va sul 6-5.

- Punto incredibile di Djokovic: 30-30.

- Doppio fallo di Novak che va sotto 15-30 sul suo servizio.

- Federer segna due punti consecutivi e tiene il servizio: siamo 5-5, dopo 3 ore e 45 minuti di gioco.

- 30-30, Djokovic a due punti dal titolo.

- Djokovic tiene il servizio e sale 5-4. Federer servirà per rimanere nel match.

- Servizio Nole, palla corta irreale di Roger che va avanti 15-0.

- Ace: 4-4.

- Siamo all'ottavo game del quinto set, Federer-Djokovic: 40-30.

- Break per Federer: Djokovic avanti 4-3, servizio per Roger.

- Seconda palla break per lo svizzero che fa punto con un contropiede perfetto.

- Djokovic salva: 40-40.

- Palla break per Federer sul doppio fallo di Novak.

- Break di Djokovic che va avanti 4-2.

- Due palle break per il serbo.

- Djokovic avanti 30-0 sulla battuta di Federer.

- Djokovic salva il servizio e va sul 3-2.

- Da 40-0 a 40-40: Federer ora insidia il servizio di Nole.

- Lo svizzero tiene il servizio in un game difficilissimo: 2-2

- Ace Federer.

- Terza palla break Djokovic

- Annullate entrambe le palle break dallo svizzero.

- Due palle break per Djokovic.

- Federer sotto 15-30 al servizio.

- Novak salva un game difficile e va sul 2-1.

- Doppio fallo (il settimo del match) di Djoko: 0-15.

- Federer va sull'1-1.

- Quinto set: Djokovic tiene il servizio 1-0

FEDERER VINCE IL QUARTO SET 6-4 IN 40 MINUTI, SI VA AL QUINTO

- Federer vince il game a 0 e chiude 6-4 il quarto set. Siamo 2-2 (7-6 (7); 1-6; 7-6 (7); 4-6). Si va al quinto e decisivo set.

- Tre set point Roger.

- Federer sul 30-0, a due punti dal portare la partita al quinto set.

- Djokovic sul 5-4, Federer serve ancora una volta per il set.

- Djokovic ruba il servizio a Federer e recupera un game. Federer ha ancora un break di vantaggio: 5-3.

- Seconda palla break per Novak.

- Scambio durissimo: Federer salva: 40-40.

- Prima palla break del match per Novak Djokovic, dopo 2 ore e 47 minuti di gioco.

- Roger serve per il set: 30 pari.

- Doppio break di vantaggio per lo svizzero che va sul 5-2.

- Altra palla break per Federer.

- Federer tiene a zero il gioco e va sul 4-2, consolidando il break di vantaggio.

- Slpendida palla corta di Roger che va sul 40-0 nel sesto gioco del quarto set.

- Break per Federer che si porta sul 3-2.

- Due palle break per Federer.

- Doppio fallo anche per Djokovic che è sotto 15-30 nel suo turno di battuta.

- Quinto doppio fallo di Roger che salva comunque un game difficile 2-2.

- Novak senza problemi sul 2-1.

- Momento difficile per Federer che, sotto 15-30 al servizio, reagisce con uno schiaffo al volo e un serve and volley: 40-30. Poi ancora un vincente, 1-1.

- Quarto set: Djokovic subito sull'1-0, comincia tenendo il turno di battuta.

DJOKOVIC VINCE IL TERZO SET IN 52 MINUTI E CONDUCE 2-1

- Djokovic non sbaglia, Federer sì: il serbo vince il terzo set e va sul 2-1 (7-6 (7); 1-6; 7-6 (7)).

- Set point Djokovic

- Mini break per lo svizzero che mette a segno 3 punti di fila e sale sul 5-4.

- Novak va sul 5-1.

- Ancora errore Federer: 4-1 Djokovic e battuta per il serbo.

- Novak si porta subito sul 3-0.

- Tie break: subito mini break Djokovic.

- Anche Nole non tentenna: si va al tie break anche nel terzo set.

- Federer tiene il servizio a zero: 6-5.

- Djokovic salva la battuta: 5-5.

- Servizio letale di Novak, parità.

- Federer si porta sul 40-30: set point, servizio Djokovic.

- Roger tiene la battuta: 5-4. Novak serve per restare nel set.

- Game ad alta tensione: 30-30. Federer si sta salvando col servizio.

- Undicesimo ace per Federer che recupera subito il 15 di svantaggio nel nono game del terzo set.

- Djokovic si porta senza soffrire sul 4-4.

- Turno di battuta a zero per Federer: svizzero sul 4-3.

- Grande equilibrio, Nole tiene facile il servizio: 3-3

- Roger si porta sul 3-2.

- Djoko tiene il servizio: 2-2.

- Quinto doppio fallo di Djokovic che è avanti 30-15 nel quarto gioco del quarto set.

- Non si gioca durante il turno di battuta di Federer: servizio a 0, 2-1 per lo svizzero.

- Djokovic si porta sull'1-1.

- Altro doppio fallo di Djokovic dopo l'errore di Federer. Poi ace di seconda del serbo che va 40-15.

- Federer vince abbastanza agevolmente il primo game del terzo set: 1-0

- Iniziato il terzo set, servizio Federer che va sul 30-15.

FEDERER VINCE IL SECONDO SET 6-1 IN 25 MINUTI

- Doppio fallo del serbo che perde 6-1 il secondo set. Ora i due sono 1 set pari: (7-6 (7);1-6)

- Tre set point per Federer.

- Due colpi incredibili di Roger che va sul 30-0 (servizio Djokovic) e si avvicina alla palla set.

- Ace dello svizzero (l'ottavo) che va sul 5-1.

- Altro doppio fallo per Federer che va sotto 15-30 nel sesto gioco, poi Nole sbaglia due volte: Roger avanti 40-30.

- Nole tiene per la prima volta il turno di battuta nel secondo set. Roger avanti 4-1.

- Federer vince il quarto gioco e vola sul 4-0.

- Novak salva la prima palla break, non la seconda: Federer conquista il secondo break e si porta sul 3-0

- Momento a vuoto di Djokovic con Federer che sale 40-0 sul servizio del serbo.

- Federer tiene il servizio e consolida il break: 2-0 nel secondo set

- Doppio fallo di Federer, poi ace: svizzero avanti 30-15

- Subito break per Federer che toglie il servizio al serbo e si porta sull'1-0

- Secondo set, primo gioco: Federer avanti 30-15 sul servizio di Djokovic

DJOKOVIC VINCE IL PRIMO SET AL TIE BREAK IN 58 MINUTI

- Primo set point a segno per Novak: errore con il rovescio per Federer che perde il primo set dopo essere andato sul 5-3 al tie break. Djokovic conduce 1-0 (7-6 (7))

- Djokovic perfetto al servizio: 6-5 e set point per il serbo

- Mini break di Djokovic: 5-4 per lo svirzzero, servizio al serbo.

- Altro mini break di Federer che va sul 4-3 e servizio.

- Ace di Federer che recupera anche il mini-break: 3-3

- Mini-break per Djokovic: 3-1 per lui

- Tie break: 2-1 per il serbo, con lo svizzero che ha fallito un'occasione clamorosa per agguantare un mini break.

- Djokovic tiene il servizio: si va al tie break

- Doppia giocata spettacolare di Roger che, non senza qualche patema, si porta sul 6-5.

- Federer recupera e si porta sul 40-30. Doppio fallo dello svizzero: parità.

- Djokovic avanti 30-15 sul servizio di Federer.

- Djokovic si porta sul 5-5. Game sofferto per il numero uno della classifica Atp, ma nemmeno una palla break per Roger.

- Doppio fallo Djovovic: 40 pari.

- Servizio Djokovic: Federer sul 30-0 (palla corta capolavoro), poi ace e due battute devastanti del serbo che si porta sul 40-30.

- Qualche patema per Federer (due risposte fulminanti del serbo), poi ace per chiudere il game: 5-4 per lo svizzero

- Djokovic si porta sul 4-4

- Federer tiene il servizio a 0, conduce 4-3

- Siamo 3-3 nel primo set. Una palla break per lo svizzero al quarto gioco, salvata brillantemente dal serbo.

Federer-Djokovic, i precendenti

I precedenti premiano il serbo, 25 successi per Djokovic contro i 22 di Federer. Anche sull’erba di Wimbledon è in vantaggio Nole con due vittorie contro una. Il primo confronto a Londra risale al 2012, vinse in semifinale Federer al quarto set. Due anni dopo è stato invece Djokovic a prevalere al quinto parziale, stavolta in finale, mentre nel 2015 altro successo del serbo per tre set a uno. Djokovic ha vinto invece gli ultimi quattro precedenti tra i due, l’ultimo nel 2018 a Parigi Bercy per due set a uno. L’ultima vittoria di Federer risale addirittura la 2015, alle Finals di Londra lo svizzero prevalse 7-5, 6-2. Il primo incontro è datato 2006, a Montecarlo Federer vinse al terzo set ai 32esimi di finale.