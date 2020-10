Parigi, 10 ottobre 2020 – E’ ormai un classico dell’era moderna del tennis. Il Roland Garros 2020 vedrà protagonista una finale da tutti attesa e da tanti pronosticata, l’ennesima sfida tra due dei tre big di questa epoca tennistica. Dopo il trionfo di Iga Swiatek nella finale femminile, Rafael Nadal e Novak Djokovic sono pronti a garantire il solito grande spettacolo in quella che sarà la 56esima sfida incrociata tra i due, ormai un appuntamento abituale.

Precedenti

Lo spagnolo, dodici volte campione, ha perso due sole partite in carriera al Roland Garros ma di fronte ha un osso duro capace, fin qui, di sconfiggerlo 29 volte su 55 incontri (26 le vittorie di Nadal). Djokovic, che invece ha dovuto lottare fino al quinto set con Tsitsipas, proverà a togliere lo scettro dei record allo spagnolo, reduce dal successo in semifinale contro Diego Schwartzman in tre set, ma non veloci e rapidi tali da garantire un riposo più marcato rispetto al serbo. Dicevamo dei precedenti che sorridono a Djokovic, ma restringendo il campo ai soli sulla terra battuta il dato cambia: sul rosso comanda infatti Nadal con 16 vittorie a fronte di 7 di Djokovic. Ma si sa, in una finale i pronostici si appiattiscono, soprattutto se in campo ci sono, ora, i due migliori giocatori al mondo.

Orari tv

La partita si disputerà ovviamente sul campo centrale del Roland Garros, il Philippe Chatrier, con inizio non prima delle ore 15 di domenica 11 ottobre, in diretta televisiva a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Eurosport Player e Dazn.

Leggi anche - Djokovic batte Tsitsipas e raggiunge Nadal in finale