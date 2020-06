Roma, 23 giugno 2020 - Novak Djokovic positivo al Coronavirus. Un fulmine a cielo tutt'altro che sereno per il fuoriclasse serbo, numero uno del ranking Atp e personaggio di livello mondiale. L'asso del tennis era al centro delle polemiche dopo i casi di Covid emersi all'Adria Tour, evento "a porte aperte" da lui promosso che nella serata di ieri ha visto salire a 5 i casi positività, gli ultimi in ordine di tempo quelli di Viktor Troicki e della moglie. Fermato a causa del focolaio della pandemia, il torneo esibizione tra Belgrado (Serbia) e Zara (Croazia) è stato bersagliato dalle critiche per la carenza di precauzioni e misure anti Coronavirus. E sulla graticola è finito in particolare Djokovic il quale, invece di sottoporsi immediatamente al test a Zara - dove è partito il contagio -, ha preferito far ritorno in Serbia dove ha effettuato gli accertamenti del caso. Quindi la doccia fredda con la notiza battuta poco dopo le 14 dall'agenzia Tanjug che ha ripreso un comunicato del serbo stesso. Nella finale dell'Adria Tour, prevista per domenica e annullata, sarebbe dovuto scendere in campo lo stesso Djokovic. Tra i tennisti positivi, nei giorni scorsi, anche il croato Borna Coric, numero 33 della classifica Atp e il bulgaro Grigor Dimitrov (n. 19 del mondo). Stessa sorte per il preparatore atletico di Djokovic, Marko Paniki, e l'allenatore di Dimitrov, Kristijan Groh. Negativi, invece, il croato Marin Cilic, il tedesco Alexander Zverev e il russo Andrey Rublev.

Le polemiche

Dalle immagini dell'Adria Tour, circolate in tutto il mondo, si vedono tifosi e tennisti seduti nell'impianto senza distanze sociali. Senza contare abbracci e pacche sulle spalle tra i campioni, documentati nelle foto. Critiche, oltre per gli assembramenti, anche per le feste in discoteca organizzate dai protagonisti. Che si sono difesi ricordando come Serbia e Croazia non abbiano particolari limitazioni nella lotta al Covid-19.

Quindi l'escalation di contagi con le autorità croate che ora temono nuovi casi nel Paese perché i giocatori e il loro entourage potrebbero essere stati in contatto con molte persone durante l'evento aperto al pubblico. Lo stesso primo ministro croato, Andrej Plenkovic, è andato precauzionalmente a fare un test dopo aver incontrato alcuni giocatori e organizzatori dell'evento, risultando negativo.

L'annuncio di Djokovic

Prima il comunicato, per dire che "Novak Djokovic è risultato positivo al test per il Covid-19. Immediatamente dopo il suo arrivo a Belgrado, Novak e tutta la sua famiglia si è sottoposta al test per il coronavirus". Quindi Djokovic che si presenta davanti ai giornalisti e spiega che "sia lui che sua moglie sono infetti, mentre i bambini sono negativi". Chiarisce che "il nostro torneo aveva un carattere umanitario con l'idea di aiutare i tennisti della regione, per consentire loro di giocare, di guadagnare qualcosa in modo da superare meglio questo difficile periodo". E sottolinea: "Abbiamo organizzato il torneo quando il virus si era indebolito, pensando che ci fossero le condizioni per il suo svolgimento". L'asso serbo è dispiaciuto "tantissimo per tutti i casi di contagio. Seguo i consigli dei medici e spero che il numero dei contagiati non crescerà e non vi saranno complicazioni sanitarie". Ora resterà in autoisolamento per 14 giorni, quindi "rifarò il test fra cinque giorni".

Negli stessi minuti, ecco il post sul social ufficiale dell'Adria Tour: "Sono davvero dispiaciuto per i problemi che posso aver causato. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto con cuore puro e buone intenzioni. Io sto bene e non ho sintomi. State al sicuro e in salute. Vi voglio bene".

