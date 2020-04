© Riproduzione riservata

Milano, 15 aprile 2020 – Il “fil rouge” che lega da anni– grande tifoso del Milan – all’Italia diventa una vera e propria inossidabile catena in questo momento di grande emergenza. Il numero uno al mondo del tennis maschile ha infatti dimostrato ancora una volta di essere un campione anche nel campo della solidarietà e deciso di– si parla di una cifra vicina al milione di euro – gli ospedali, uno dei territori maggiormente flagellati in termini di perdite di vite umane in questa terribile epidemia di Coronavirus.A rivelare, nel corso della trasmissione “Porta a Porta”, questo nobile gesto compito dal fuoriclasse croato del tennis è stato il Direttore Generale dell’ASST bergamasca,: “Ci sono arrivate molte donazioni di enti, persone e associazioni anche dall’estero e ringrazio di cuore tutti quelli che ci hanno sostenuto – ha detto Assembergs – ma non mi sarei mai aspettato di vedere un donatore così importante. Leggere tra i donatori il suo nome mi ha veramente emozionato. Per me lui è una grande persona e mi auguro un giorno di poterlo abbracciare”.