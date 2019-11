Madrid, 18 novembre - Ko anche Berrettini, Italia-Canada 0-2. Dopo il secondo incontro della prima giornata delle Finals di Coppa Davis in corso a Madrid azzurrri in difficoltà. Dopo il ko di Fabio Fognini nel primo match, anche Matteo Berrettini, numero 8 al mondo, è stato battuto da Denis Shapovalov 6-7, 7-6, 6-7 dopo quasi tre ore di gioco. Ora in campo il doppio: Simone Bolelli/Lorenzo Sonego contro Vasek Pospisil/Denis Shapovalov.

Nel match inaugurale contro il Canada Fognini, numero 12 del mondo, ha ceduto in un'ora e 48 minuti a Vasek Pospisil, numero 150 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 7-5.