Madrid, 23 novembre 2019 – Gran Bretagna e Spagna si sfidano nelle semifinali della Coppa Davis a Madrid. Edmund e Lopez aprono i giochi con la prima sfida in singolo, vinta dal britannico 6-3, 7-6. Evans e Nadal offrono il secondo show della serata, con il numero uno al mondo che vendica la sconfitta del compagno di nazionale dominando 6-4, 6-0. Si chiude con il doppio, che vede in campo la coppia Lopez-Nadal da una parte e Murray e Skupski dall’altra. A vincere sono i padroni di casa con il punteggio di 7-6, 7-6, grazie anche ad una super prestazione di Rafa Nadal, vero ago della bilancia della sfida. Domani in programma la finalissima contro la Spagna.

EDMUND-LOPEZ 6-3, 7-6 – La Gran Bretagna trova subito il break con un parziale di otto punti ad uno nei primi due giochi. Il set procede a favore di Edmund, mentre Lopez commette troppi errori e si lascia sfuggire di mano la situazione. Il tennista britannico chiude a suo favore il primo set sul 6-3. Lo spagnolo cerca di mantenere viva la partita, ma il secondo parziale di gara si mantiene in equilibrio e arriva al tie-break. Edmund ottiene subito il primo mini-break, a cui Lopez controbatte immediatamente. Dopo il match diventa però un monologo britannico: Edmund centra due mini-break consecutivi e spiana la strada verso la vittoria del set, che arriva sul 7-3, e di conseguenza la fine della partita.

EVANS-NADAL 4-6, 0-6 – Rafa Nadal parte con i grandi favori del pronostico contro il britannico Evans, numero 42 nel ranking mondiale, ma l’inizio di match sorprende un po’ tutti. Lo sfavorito riesce a creare dei grattacapi al numero uno attuale, tenendo il servizio con diligenza e mettendo i bastoni fra le ruote ad un Nadal in fase di rodaggio. Il tennista spagnolo trova il break al decimo game, quando sul 5-4 Evans serviva per mantenere vivo il set, che invece va alla Spagna. Nadal migliora sensibilmente in risposta, iniziando al meglio il secondo set. Un break gli spiana la strada; da lì in poi il match diventa una dimostrazione di forza dello spagnolo che demolisce l’avversario, ormai provato emotivamente. Il secondo set si chiude sul 6-0 per Nadal, il quale con la sua vittoria allunga la sfida tra la sua Spagna e la Gran Bretagna al terzo match della giornata.

DOPPIO – Nadal torna in campo, così come Lopez, per formare la coppia spagnola. Per i britannici ci sono invece Murray e Skupski. I due team si equivalgono, con Nadal che si distingue per le sue doti di leadership. Al tie-break però è Lopez a migliorare le proprie percentuali, risultando decisivo per il parziale di 7-3 che decide il tie-break e il primo set a favore dei padroni di casa. Il secondo set è combattutissimo, i britannici falliscono la chance di pareggiare i conti e si arriva al tie-break. Nadal conferma la sua supremazia territoriale mettendo in campo un’intensità pazzesca, ma alla fine sono i due colpi finali di Feliciano Lopez a decidere l’incontro. La Spagna vola in finale dove domani affronterà il Canada.