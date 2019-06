Roma, 16 giugno 2019 - Matteo Berrettini ha vinto il torneo di Stoccarda. Il tennista romano, numero 30 al mondo, ha battuto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 Atp, per 6-4, 7-6. Per Berrettini è il terzo successo in carriera, il primo sull'erba. Berrettini nel 2018 ha vinto il torneo di Gstaad e lo scorso aprile quello di Budapest, entrambi sulla terra battuta.

