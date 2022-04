Berrettini, l'infortunio alla mano lo costringe al forfait a Montecarlo, Madrid e Roma

Roma, 7 aprile 2022 - Brutte notizie per Matteo Berrettini: l'infortunio alla mano destra che lo ha costretto al ritiro dal tabellone del torneo di Miami non potendo scendere in campo contro Juan Manuel Cerundolo, si sta rivelando più grave del previsto. "Ha sentito una fitta giocando una volée di rovescio. Fra sette, otto giorni toglierà il gessetto alla mano destra ed effettuerà una visita di controllo", aveva detto qualche giorno fa Umberto Rianna, nello staff del n°6 del mondo. I test non hanno dato l'esito sperato: gli esperti hanno infatti consigliato al tennista romano di riposarsi e di concedersi il tempo necessario per tornare al 100%. Consiglio ascoltato da Berrettini, che non potrà quindi essere al via dei tornei di Montecarlo, Madrid e soprattutto Roma.

Il messaggio social

"Seguendo i consigli medici degli esperti, il mio team ed io abbiamo deciso di non forzare i tempi di recupero - scrive il classe '96 sui propri canali social - Sono quindi costretto a ritirarmi dai tornei di Montecarlo, Madrid e Roma, concedendomi quindi il tempo necessario per raggiungere la forma migliore. Non partecipare a questi eventi, in particolare a Roma, è stata una decisione estremamente difficile che tuttavia ritengo essere quella giusta per poter tornare ai massimi livelli. Grazie mille per il vostro supporto. Non vedo l'ora di vedervi presto in campo".

FRANCESCO BOCCHINI