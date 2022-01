Melbourne, 25 gennaio 2022 - Matteo Berrettini vola in semifinale agli Australian Open 2022, primo italiano nella storia a centrare l'impresa. La stella del tennis azzurro, numero 7 del mondo e del seeding, chiude i quarti in cinque set con il 35enne francese Gael Monfils, numero 20 del ranking Atp e 17 del tabellone. La partenza di Matteo è devastante, la partita sembra scivolare verso un secco 3-0. Almeno così pare dal doppio 6-4 rifilato dall'italiano al francese nei primi due set, con Berrettini in totale (apparente) controllo del match.

La partita gira nel terzo con la veemente reazione di Monfils che ribatte con un doppio 6-3, giocando un tennis stellare. L'inerzia sembra dalla parte del transalpino che invece cede di netto a inizio del quinto e decisivo set. Il 25enne romano parte aggressivo, centra subito il break e in un amen si porta sul 5-1. Monfils appare in confusione, probabilmente non si aspettava un ritorno simile da parte dell'azzurro che nell'ora e mezza precedente aveva sofferto, quasi inerme. Il francese tiene quindi il servizio ma nel turno di battuta successivo l'azzurro non spreca la sua occasione. Finisce così, con il punteggio di 3-2 (6-4;6-4;3-6;3-6;6-2) all'una di notte inoltrata ora australiano.

Berrettini in semifinale, fra due giorni, incontrerà lo spauracchio Rafael Nadal, numero 5 del mondo e testa di serie numero sei del torneo, che nei quarti ha superato in un match ricco di polemiche Shapovalov. "Sarà un match difficile - dice Matteo a caldo -, anche lui dovrà riposare dopo aver giocato cinque set con Shapovalov". Domani cercherà l'accesso alle semifinali a Melbourne anche un altro tennista italiano, Jannik Sinner, chiamato all'impresa contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del mondo.