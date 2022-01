Bologna, 13 gennaio 2022 - Nella notte italiana sono stati sorteggiati i tabelloni principali, maschile e femminile, degli Australian Open 2022. L'inizio della cerimonia è stato subito all'insegna del brivido a causa di un corposo ritardo dovuto all'attesa per l'evoluzione della ben nota vicenda legata al visto di ingresso di Novak Djokovic: alla fine poi il serbo, campione in carica, entra comunque nel torneo come testa di serie numero 1, ma l'impressione è che questa vicenda abbia ancora molti capitoli e magari colpi di scena da raccontare.

Djokovic giocherà agli Australian Open 2022. "Ma il Governo non ha ancora deciso"

I possibili incroci

Il primo riguarda la possibile espulsione di Djokovic, con la decisione del governo australiano (e in particolare del Ministro dell'Immigrazione Alex Hawke) che potrebbe arrivare nella giornata di venerdì: il tutto per togliere tempo prezioso a un eventuale ricorso sulla possibile espulsione vista l'imminenza della sfida con il connazionale Miomir Kecmanovic, in programma nella notte italiana tra domenica e lunedì, di fatto il primo giorno utile per qualsiasi udienza. Intanto Djokovic (al cui posto, in caso di esclusione, subentrerebbe Andrej Rublev) guida il seeding composto dai migliori al mondo, quello dove nel terzo turno potrebbe incrociare Lorenzo Sonego: ai quarti poi potrebbe esserci la sfida con Matteo Berrettini, testa di serie numero 7, prima di incrociare in semifinale uno tra Rafael Nadal e Alexander Zverev. Poi la finale, dove tutto conduce al match con Daniil Medvedev, il cui cammino sarà decisamente più in discesa a cominciare dall'esordio contro Henri Laaksonen: per il russo in semifinale è possibile lo scontro con Stefanos Tsitsipas, che nei quarti potrebbe incrociare la sua strada con quella di Jannik Sinner.

Tabellone principale maschile Australian Open 2022



Primo turno



Parte alta

(1) Djokovic vs Kecmanovic

Q vs Paul

Otte vs (WC) Tseng

Querrey vs (25) Sonego



(17) Monfils vs Coria

Bublik vs Q

Delbonis vs P. Martinez

Bagnis vs (16) Garin



(12) Norrie vs Korda

Moutet vs (WC) Pouille

Griekspoor vs Fognini

Q vs (19) Carreno Busta



(31) Alcaraz vs Q

Fucsovics vs Lajovic

(WC) Kozlov vs Vesely

Nakashima vs (7) Berrettini



(3) A. Zverev vs Altmaier

F. Lopez vs Millman

Q vs Nishioka

(WC) Vukic vs (30) Harris



(23) Opelka vs Anderson

Koepfer vs Taberner

Rune vs Kwon

Djere vs (14) Shapovalov



(10) Hurkacz vs Gerasimov

Duckworth vs Mannarino

Q vs McDonald

Munar vs (18) Karatsev



(28) Khachanov vs Kudla

Bonzi vs Gojowczyk

Q vs (WC) Kokkinakis

Giron vs (6) Nadal

Parte bassa

(8) Ruud vs Molcan

Ivashka vs Andujar

Seppi vs Majchrzak

Musetti vs (32) De Minaur



(21) Basilashvili vs A. Murray

Q vs P. Cuevas

Johnson vs Thompson

Q vs (11) Sinner



(15) Bautista Agut vs Travaglia

Kohlschreiber vs Cecchinato

Tiafoe vs Q

Q vs (20) Fritz



(26) Dimitrov vs Q

Paire vs Monteiro

Baez vs Ramos Vinolas

M. Ymer vs (4) Tsitsipas



(5) Rublev vs Mager

Carballes Baena vs Berankis

Q vs Q

Q vs (27) Cilic



(24) Evans vs Goffin

Popyrin vs Rinderknech

Davidovich Fokina vs (WC) Bolt

Ruusuvuori vs (9) Auger-Aliassime



(13) Schwartzman vs Krajinovic

(WC) O'Connell vs Gaston

Q vs J.M. Cerundolo

Cressy vs (22) Isner



(29) Humbert vs Gasquet

Van de Zandschulp vs Struff

Q vs Kyrgios

Laaksonen vs (2) Medvedev

Leggi anche - Tennis, Djokovic ammette: "Dichiarazioni errate e isolamento violato"