Melbourne, 30 gennaio 2022 - Rafael Nadal vince l'Australian Open e diventa il tennista con più titoli Slam conquistati nella storia del tennis. Lo spagnolo ha sconfitto in finale Daniil Medvedev in cinque set (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5) dopo cinque ore e 24 minuti di gioco. Una performance incredibile di entrambi, ma soprattutto di Rafa che, dopo mesi di inattività, torna a giocarsi uno Slam e lo vince in rimonta con grande forza mentale e una stroardinaria tenuta fisica. Nadal supera il record di vittorie Slam di Roger Federer e Novak Djokovic, entrambi fermi a 20.



Primo set - Nadal soffre col servizio e non riesce a mettere in campo una percentuale di prime sufficiente per mettere in difficoltà Medvedev. Il russo sfiora il break al terzo game e lo trova al quinto, dove sale sul 3-2. Il numero 2 al mondo conferma il break al servizio e se ne prende anche un altro nel gioco successivo, con lo spagnolo che accusa un momento di stanchezza fisica e, probabilmente, anche mentale. La scarsa incisività di Nadal è accentuata da un set praticamente perfetto di Medvedev, che non sbaglia niente né al servizio né in risposta e si accaparra la prima parte di match per 6-2.



Secondo set - Nadal tira fuori la stoffa del campione e, nonostante Medvedev sembrasse finora impeccabile al servizio, si prende un break inaspettato al quarto game. Il tennista russo recupera velocemente e va con il contro-break, che non riesce però a confermare con il servizio; lo spagnolo tira fuori un altro coniglio dal cilindro e sale sul 5-3. Nadal si guadagna a fatica un set point in battuta, ma al quinto break point è Medvedev a portarsi a casa un game importantissimo che allunga il set. I due vanno al tie-break, che il tennista russo vince per 7-5.



Terzo set - In svantaggio 3-2, Nadal si ritrova al servizio sotto per 0-40 ed effettua una rimonta pazzesca che lo tiene aggrappato a questa finale. Lo spagnolo non molla un centimetro e sfrutta al meglio il crescente nervosismo di Medvedev, che stuzzicato dal pubblico perde la pazienza e inizia a "chiacchierare" anche col Giudice di sedia, come già accaduto nel match contro Tsitsipas. Intanto Nadal si prende di forza il break e chiude il set sul 6-4, prolungando il match al quarto set.



Quarto set - La partita mantiene un'intensità incredibile, con Medvedev che inizia ad essere appannato e leggermente sulle gambe sulle tre ore e mezza di gioco. Nadal centra il break al terzo gioco grazie ad un doppio fallo decisivo del russo. Medvedev risponde subito con il controbreak e torna in parità, ma solo per pochi minuti, perché arriva un altro break dello spagnolo che sale 3-2. Nadal continua a martellare e vince il set per 6-4. Il match si deciderà al quinto.



Quinto set - A dispetto dei dieci anni d'età di differenza a favore, Medvedev inizia a non reggere più gli scambi lunghi e non trova la profondità per piegare la difesa di Nadal, il quale conquista un break fondamentale al quinto game. Daniil raschia il fondo del barile e trova nuove energie che danno vita a un altro gioco lunghissimo, dal quale però esce vincitore Rafa che conferma il break sul 4-2. Nadal va a servire per il torneo e subisce un clamoroso break di Medvedev, che fa 5-5 e poi incassa un altro break del rivale. Rafa tiene il servizio e vince 7-5 dopo cinque ore e 24 minuti.



