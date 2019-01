Melbourne, 27 gennaio 2019 - Novak Djokovic nella storia: il serbo numero uno del mondo trionfa all'Australian Open. Djokovic ha dominato la finale contro lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del ranking, sconfitto in tre set con il netto punteggio di 6-3, 6-2, 6-3 in appena due ore e 4 minuti di gioco.

Il 31enne campione di Belgrado mette così in bacheca il quindicesimo trofeo dello Slam, diventando anche il più vincente di sempre nel major australiano con 7 titoli all'attivo (uno in più di Roy Emerson e Roger Federer).

Proprio in Australia nel 2012 Djokovic e Nadal diedero vita a una battaglia epica vinta sempre dal serbo dopo 5 ore e 53 minuti, in quella che ancora oggi è la finale più lunga nella storia degli Slam. Stavolta, la sfida andata in scena alla Rod Laver Arena tra i due migliori giocatori del circuito è stata senza storia.

Il serbo ha archiviato la pratica senza cedere nemmeno una volta il servizio e concedendo una sola palla-break nel terzo set. Nadal non era mai stato sconfitto in tre set nella finale di uno Slam prima di oggi. Ora nei testa a testa tra i due Djokovic è avanti 28 a 25.