Melbourne, 17 gennaio 2022 - Sono 5 gli azzurri che approdano al secondo turno degli Australian Open, primo Slam dell'anno, con in palio 54,2 milioni di dollari.

Passato il ciclone Djokovic, sul cemento di Melbourne Park si è giocato e sono arrivati i primi verdetti. Matteo Berrettini, afflitto dal mal di stomaco, ha comunque sconfitto per 4-6 6-2 7-6(5) 6-3, in tre ore e dieci minuti, l'esordiente Brandon Nakashima, 20enne di San Diego n.68 Atp. Il 25enne romano al secondo turno troverà lo statunitense Stefan Kozlov, n.169 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card (ha battuto 7-5 6-3 6-4 sul ceco Jiri Vasely).

Ko invece Fabio Fognini, anche lui con un problema fisico alla spalla destra, piegato per 6-1 6-4 6-4, in poco più di un'ora e tre quarti, dal 25enne olandese Tallon Griekspoor, n.62 del ranking. Finisce subito il sogno del lucky loser più famoso del mondo, Salvatore Caruso, ripescato a seguito dell'esclusione di Djokovic. Il 29enne di Avola è stato travolto dal serbo Miomir Kecmanovic, n.77 del ranking, per 6-4, 6-2, 6-1.

Avanti Lorenzo Sonego, n.26 Atp e 25esima testa di serie. Il 26enne torinese ha vinto 7-5 6-3 6-3 contro l'americano Sam Querry, n.110 del ranking, e battuto anche l'anno scorso.

Nel torneo femminile bene l'azzurra Martina Trevisan n.111 Wta che ha battuto 6-2, 6-3 la lucky loser giapponese Nao Hibino, n.125 del ranking. La 28enne di Firenze, alla sua settima presenza in un main draw Slam, affronterà nel prossimo turno la spagnola Paula Badosa, n.6 Wta ed ottava testa di serie, che ha liquidato la padrona di casa Ajla Tomljanovic, e fidanzata di Matteo Berrettini, con il punteggio di 6-4 6-0. Subito lo stop per Jasmine Paolini, la 26enne di Castenuovo di Garfagnana, n.52 Wta, è stata sconfitta per 6-1 6-3 dalla rumena Elena-Gabriela Ruse, n.72 del ranking.

Super Camila Giorgi e Lucia Bronzetti. La Giorgi, assente quasi tre mesi dal tour, si è resa subito protagonista contro la 20enne russa Anastasia Potapova, n.68 Wta, battuta per 6-4 6-0 in un'ora e dodici minuti. La 30enne di Macerata, n.33 del ranking e 30 del seeding, al secondo turno incontretrà la ceca Tereza Martincova n.47 del ranking, uscita vincente dalla sfida con la statunitense Lauren Davis per 7-5 6-2. Complimenti alla Bronzetti, arrivata dalle qualificazioni e per la prima volta nel main draw di uno Slam: la 23enne di Villa Verucchio (Rn), n.142 Wta, ha battuto e in rimonta 3-6 6-2 6-3, in un'ora e 49 minuti di gioco, la russa Varvara Gracheva, n.78 del ranking. Sulla strada della Bronzetti ora c'è l'ostacolo più difficile: al secondo turno affronterà Ashleigh Barty, campionessa australiana numero 1 della classifica Wta e del tabellone, che ha steso per 6-0 6-1 l'ucraina Lesia Tsurenko.

Nel tabellone maschile avanza Rafael Nadal, testa di serie numero 6, con un facile 6-1 6-4 6-2. contro lo statunitense Marcos Giron. Avanti a fatica invece il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3, che ha piegato il connazionale Daniel Altmaier con il punteggio di 7-6(3) 1-6 7-6(1).

Tabellone maschile, altri risultati primo turno:

Shapovalov (Can, 14) b. Djere (Srb) 7-6(3) 6-4 3-6 7-6(3)

Hurkacz (Pol, 10) b. Gerasimov (Blr) 6-2 7-6(3) 6-7(5) 6-3

Monfils (Fra, 17) b. Coria (Arg) 6-1 6-1 6-3

Korda (Usa) b. Norrie (Gbr, 12) 6-3 6-0 6-4

Khachanov (Rus, 28) b. Kudla (Usa) 3-6 6-3 6-2 7-6(2)

Vukic (Aus) b. Harris (Rsa, 30) 4-6 6-3 7-5 7-6(3)

Albot (Rou) b. Nishioka (Jpn) 6-3 6-4 4-6 6-2

Carreno Busta (Esp, 19) b. Etcheverry (Arg) 6-1 6-2 7-6(2)

Alcaraz (Esp, 31) b. Tabilo (Chi) 6-2 6-2 6-3

Mannarino (Fra) b. Duckworth (Aus) 6-4 2-6 3-6 6-2 6-1

Millman (Aus) b. Lopez (Esp) 6-1 6-3 4-6 7-5

Karatsev (Rus, 18) b. Munar (Esp) 3-6 7-6(1) 6-7(3) 6-4 6-4

Hanfmann (Ger) b. Kokkinakis (Aus) 6-2 6-3 6-2

Otte (Ger) b. Tseng (Tpe) 6-4 6-3 6-2

McDonald (Usa) b. Milojevic (Srb) 5-7 6-4 6-3 6-2

Opelka (Usa, 23) b. Anderson (Rsa) 6-3 6-4 7-6(3)

Paul (Usa) b. Kukushkin (Kaz) 6-3 6-4 6-2.

Tabellone femminile, altri risultati primo turno:

Ashleigh Barty (Aus, 1) Lesia Tsurenko (Ukr) 6-0 6-1

Sakkari (Gre, 5) b. Maria (Ger) 6-4 7-6(2)

Osaka (Jpn, 13) b. Osorio (Col) 6-3 6-3

Svitolina (Ukr, 15) b. Ferro (Fra) 6-1 7-6(4)

Q. Wang (Chn) b. Gauff (Usa, 18) 6-4 6-2

Keys (Usa) b. Kenin (Usa, 11) 7-6(2) 7-5

Bencic (Sui, 22) b. Mladenovic (Fra) 6-4 6-3

Krejcikova (Cze, 4) b. Petkovic (Ger) 6-2 6-0

Anisimova (Usa) b. Hartono (Ned) 2-6 6-4 6-3

Parrias Diaz (Esp) b. Bara (Rou) 6-3 6-1

Brengle (Usa) b. Yastremsla (Ukr) 6-1 0-6 5-0 rit.



