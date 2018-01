Melbourne, 27 gennaio 2018 - UItimo atto per gli Australian Open 2018. Domattina, domenica, alle 9.30 ore italiane è in programma la finale maschile. In campo 'Re' Roger Federer e Marin Cilic, per un bis di Wimbledon 2017. Allora la partita fu condizionata da un infortunio al piede sinistro del croato che, dopo un inizio equilibrato, fu travolto dallo svizzero. Federer va a caccia dello slam numero 20, primo uomo di sempre, e quarto in assoluto dopo Margaret Court, Serena Williams e Steffi Graf, mentre Cilic punta al secondo successo dopo la vittoria agli Us Open nel 2014. Oggi, intanto, nella finale femminile ha trionfato Caroline Wozniacki, che ha superato in tre set con il punteggio di 7-6 (2), 3-6, 6-4 la romena Simona Halep. La danese, con questo successo, torna numero uno al mondo.

FINALE IN TV E STREAMING - La finale degli Australian Open 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in streaming su Eurosport Player e in live testuale su Ubitennis.

IL CAMMINO - Lo svizzero ha superato i primi due turni agevolmente, per poi travolgere Gasquet, Fucsovics, Berdych e Chung in semifinale, con il coreano costretto al ritiro. Re Roger non ha ancora perso un set in tutto il torneo. Più ostico il cammino del croato che, dopo aver lasciato un set con Carreno Busta agli ottavi, ha sfruttato il ritiro di Rafael Nadal nei quarti, con lo spagnolo costretto al forfait al quinto set. Tutto infacile invece con Edmund in semifinale.

ALBO D'ORO RECENTE AUSTRALIAN OPEN

2010 Roger Federer

2011 Novak Djokovic

2012 Novak Djokovic

2013 Novak Djokovic

2014 Stan Wawrinka

2015 Novak Djokovic

2016 Novak Djokovic

2017 Roger Federer

I NUMERI DI FEDERER - Quella di domattina sarà la 30esima finale di Re Roger in uno Slam, la settima in Australia. Ed ancora: con 93 vittorie e 13 sconfitte, l'Australian Open è lo Slam in cui Federe ha vinto più partite. Infine, lo svizzero arriva per la sesta volta in una finale di Slam senza aver ceduto neppure un set (tre vittorie e due sconfitte nei precedenti): "solo" 10 ore e 50' in campo mentrte il suo avversario ha dovuto faticare 6 ore in più per arrivare a giocarsi la finale di domani.