Roma, 15 maggio 2021 – Fiato sospeso per le semifinali degli Internazionali di Roma 2021. Il nostro Lorenzo Sonego in campo per un sogno. Tra lui e la finale dell'Atp di Roma niente meno che il numero uno al mondo, Novak Djokovic. Due imprese consecutive alle spalle, ma un’altra ancora più difficile alle porte. E dopo aver eliminato Dominic Thiem giovedì e Andrey Rublev nella mattinata di oggi, il tennista piemontes è costretto agli straordinari: la semifinale contro il serbo andrà in scena nel pomeriggio al Foro Italico.

Sommario

Sia Sonego che Djokovic, prossimo avversario, saranno costretti a due partite in un giorno a causa della pioggia di venerdì che ha posticipato i quarti della parte bassa di tabellone al sabato, cioè nello stesso giorno delle semifinali. Il serbo ha terminato tamane i match contro Tsitsipas interrotto ieri per pioggia sul 6-4; 2-1 per il greco. Anche per Djoko vittoria in rimonta, chiusa in tre set (4-6; 7-5; 7-5).

Ecco allora che la sfida al numero uno del mondo andrà in scena dalle 18.30, circa 5 ore dopo le fatiche contro Rublev nei quarti. Non tanto riposo in più per Djokovic che ha battuto al terzo set Tsitsipas terminando mezz’ora prima di Sonego. Insomma, tempo di fare qualche massaggio, rifocillarsi e poi ritornare sul campo per un’altra grande battaglia.

C’è un precedente, risale all’anno scorso quando sul cemento di Vienna vince facilmente il serbo in due set. Diretta Sky Sport sul canale 201 e sul canale 204. In streaming su Sky Go.

L'altra semifinale è in programma alle 14:55, di fronte il re della terra rossa Rafael Nadal e la sorpresa Reilly Opelka, lungagnone americano di 2,11 metri che non parte coi favori dei pronostici, ma punta al clamoroso sgambetto al maiorchino.