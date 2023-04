Atp di Montecarlo live, Berrettini si ritira. Sinner vola ai quarti. Attesa per Musetti-Djokovic

Roma, 13 aprile 2023 - Sarebbero dovuti essere tre gli azzurri in campo oggi per gli ottavi di finale del torneo di Montecarlo, ma Matteo Berrettini ha già alzato bandiera bianca: "Ho uno strappo di grado 2 nel mio muscolo obliquo interno". Il romano doveva affrontare verso le 15 il danese Holger Rune, numero 9 del ranking. Vittoria invece per Jannik Sinner che ha battuto Hubert Hurkacz, prendendosi così la rivincita della finale di Miami di due anni fa, quando si arrese al polacco.

Poi nel pomeriggio toccherà a Lorenzo Musetti la difficile missione di incrociare la racchetta con Nole Djokovic, numero uno al mondo e capace di ribaltare a suo favore quel match di Roland Garros quando Lorenzo si trovò in vantaggio di due set a zero sul serbo prima di cedere per motivi soprattutto fisici.

Berrettini si ritira

"Non so da dove cominciare... stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere... questo è difficile. Sono molto triste nell'annunciare che non potrò giocare la mia partita oggi a Montecarlo. Ho sentito un po' di dolore agli obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato significativamente durante la notte. Dopo aver consultato il mio team medico, questa mattina abbiamo deciso di sottoporci a una risonanza magnetica. Ho uno strappo di grado 2 nel mio muscolo obliquo interno. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa così tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili", con qqueste parole Matteo Berrettini ha ufficializzato il suo ritiro dal torneo di Montecarlo.

Diretta