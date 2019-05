Madrid, 11 maggio 2019 – Nel caldo e soleggiato pomeriggio di Madrid va in scena la prima semifinale del Madrid Open 2019, che vede opposti Novak Djokovic e Dominic Thiem. La partita è combattuta sin dai primi scambi, ma alla fine è il serbo a trionfare in due set (7-6, 7-6). Djokovic se la vedrà quindi in finale contro uno tra Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal.

Il primo set (7-6) conferma le grandi capacità di Thiem in servizio ma dimostra anche il motivo per il quale Novak Djokovic è il numero 1 al mondo nel ranking. L’austriaco può sfruttare due importanti palle break sul 4-4, ma Djokovic è bravo ad annullarle entrambe e a ribaltare il match fino a portarsi sul 6-5. Thiem reagisce e riesce a portare il set al tie-break, dove però è Djokovic a spuntarla.

Il secondo e ultimo set (7-6) inizia con lo stesso equilibrio del primo, con i due tennisti abili ad accaparrarsi i game in cui hanno il vantaggio della battuta. Sul 2-3 Thiem ha una ghiotta palla break da non sprecare, e a differenza di quanto accaduto nel primo set riesce a sfruttarla dopo ben quattro vantaggi. Ma Djokovic è bravo a reagire, recupera immediatamente il break di svantaggio nel game successivo e riesce poi a portarsi addirittura sul 6-5. Il serbo, però, spreca malamente il match game, buttando via il vantaggio della battuta e finendo di nuovo per andare sul 6-6. L’approdo alla finale è solamente rimandato però, e con un 7-4 al tie-break riesce a strappare il pass.