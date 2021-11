Torino, 12 novembre 2021 - Torino come ombelico del mondo del tennis per una settimana. Nel capoluogo piemontese vanno in scena infatti le Atp Finals, il torneo con i migliori otto giocatori della classifica, che per la prima volta nella storia si disputa in Italia. Italia che ovviamente farà il tifo per Matteo Berrettini, che sfiderà nella prima fase della manifestazione Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Hubert Hurkacz, inseriti nel Gruppo Verde. Dall'altra parte, nel Girone Rosso, ecco invece Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Casper Ruud. I primi due di ogni gruppo si qualificheranno per le semifinali in programma sabato 20 novembre.

Gli orari

Si giocherà sempre in due sessioni: al mattino, quando, prima dell'incontro singolare (alle 14), si terrà un match di doppio (alle 11:30), e la sera, con il doppio fissato alle 18:30 e il singolare dalle 21. Tenendo presente il torneo singolare, la prima sfida in calendario è quella fra Medvedev e Hurkacz, prevista per domenica alle 14, mentre alle 21 saranno uno di fronte all'altro Berrettini e Zverev. Lunedì invece sarà la volta alle 14 di Djokovic contro Ruud e alle 21 di Tsitsipas contro Rublev. Questo il programma annunciato fino a questo momento.

Dove seguire il torneo

Le Nitto ATP Finals 2021 saranno visibili in diretta tv su Sky Sport, che trasmetterà tutti gli incontri su Sky Sport Tennis (canale 205) e alcuni pure su Sky Sport Uno. In streaming gli abbonati potranno assistere ai match sull'applicazione o il sito di Sky Go. Anche la Rai darà spazio alla competizione: su Rai 2 andranno in onda tre prime serate (domenica 14 novembre, giovedì 18 novembre e sabato 20 novembre), la finale di domenica 21 novembre e nei restanti giorni le partite delle 14. Il tutto sarà visibile anche su Rai Play.

