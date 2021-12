Roma, 29 dicembre 2021 - Novak Djokovic ha deciso: non parteciperà all'Atp Cup in programma dall'1 al 9 gennaio a Sydney. Nole non sarà al via del primo torneo stagionale dedicato alle squadre Nazionali. "Il numero uno al mondo Novak Djokovic si è ritirato dall'Atp Cup 2022. La squadra serba sarà ora guidata dal n.33 al mondo, Dusan Lajovic", si legge nella nota diffusa dagli organizzatori. La notizia era nell'aria e conferma i dubbi sulla presenza del numero uno della classifica mondiale agli Australian Open, che andranno in scena dal 17 al 30 gennaio. Il campione in carica della manifestazione potrebbe abdicare alla luce dell'obbligo vaccinale imposto ai partecipanti. Finora il classe '87 non ha mai voluto far sapere il proprio status vaccinale, considerandola un’informazione personale.

Out anche l'Austria

Oltre al forfait di Djokovic, c'è da registrare anche l'esclusione dell'Austria, motivata dalle assenze di Dominic Thiem e Dennis Novak. Austria che era stata inserita nel girone dell'Italia e che verrà sostituita dalla Francia. La prima avversaria degli Azzurri, che si presentano in Australia con Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Fabio Fognini, sarà la Nazionale padrone di casa, domenica 2 gennaio. Completa il raggruppamento la Russia, che deve fare a meno di Andrey Rublev, Aslan Karatsev ed Evgeny Donskoy.

Sci, Paris re di Bormio