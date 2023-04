Atp 500 di Barcellona, Musetti contro Tsitsipas per la finale: l'orario tv della sfida

Barcellona, 21 aprile 2023 - C'è Lorenzo Musetti in semifinale a Barcellona. Il nativo di Carrara, reduce dal passaggio del turno decretato a tavolino ala luce del ritiro di Jannik Sinner dal torneo, se la deve vedere con Stefano Tsitsipas, che nei quarti di finale ha avuto la meglio dell'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-4, 6-2. Una prova di forza quella offerta dal greco, che in questo 2023 ha raggiunto come massimo traguardo la finale agli Australian Open. Nel nuovo anno, l'ellenico ha già affrontato per due volte uno dei nostri portacolori: si tratta di Sinner, con il quale ha collezionato un successo e una sconfitta. Impegnato anche nel torneo di doppio, Tsitsipas si presenta all'appuntamento certamente con maggiore fatica nelle gambe rispetto a Musetti, che ha potuto beneficiare del giorno di riposo per recuperare appieno le forze dopo l'affermazione in rimonta ai danni di Cameron Norrie.

Le parole di Musetti

"Il forfait di Sinner è stata una sorpresa. Non era il modo che volevo per prendermi la rivincita rispetto alla sconfitta subita a Monte-Carlo, auguro a Jannik il meglio per recuperare e tornare in fretta - il messaggio lanciato da Musetti a Sky Sport - Tsitsipas? Ci ho giocato tre volte finora, collezionando solo sconfitte. Ma anche con Djokovic era così fino ad una settimana fa...Speriamo che anche con Stefanos possa esserci una prima volta. Mi dovrò concentrare su me stesso, ho ritrovato fiducia nel mio gioco e penso che sarà un match alla pari e molto aperto. La considero una bella chance per ottenere la qualificazione ala finale". Il classe 2002 ha il morale alto. "Il successo con Djokovic? Battere un numero 1 al mondo non accade tutti i giorni ed è di grandissimo aiuto per la fiducia in se stessi. Penso si sia visto qui a Barcellona, mi sento davvero in palla a questo mi ha aiutato a disputare due buone partite. Avere un giorno di riposo prima di un match duro poi mi darà una mano sia a livello fisico che mentale. Questo è un piccolo vantaggio per me".

I precedenti

Come sottolineato dallo stesso Musetti, sono tre i precedenti con Tsitsipas. Nel 2021, i due si sono sfidati in semifinale ad Acapulco e a Lione. La partita più recente risale all'ultimo Roland Garros, dove il greco ha eliminato l'azzurro al primo turno nonostante lo svantaggio di due set.

Orario e dove vederla

La partita fra Musetti e Tsitsipas, che mette in palio il pass per la finalissima dell'Atp 500 di Barcellona, è in programma sulla Pista Rafa Nadal (campo centrale del circolo catalano) sabato 22 aprile con l'avvio fissato alle 13:30. A trasmettere la sfida saranno Supertennis, che manderà in onda l'incontro in chiaro, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Tennis (canale 205 del satellite). La modalità streaming sarà garantita invece da supertennis.tv, Sky Go, Now, Tennis Tv e SuperTenniX.

L'albo d'oro dal 2010 a oggi dell'Atp di Barcellona

2010 Fernando Verdasco (Spagna); 2011 Rafael Nadal (Spagna); 2012 Rafael Nadal (Spagna); 2013 Rafael Nadal (Spagna); 2014 Kei Nishikori (Giappone); 2015 Kei Nishikori (Giappone); 2016 Rafael Nadal (Spagna); 2017 Rafael Nadal (Spagna); 2018 Rafael Nadal (Spagna); 2019 Dominic Thiem (Austria); 2020: torneo non disputato a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus; 2021 Rafael Nadal (Spagna); 2022 Carlos Alcaraz (Spagna). Leggi anche: Tennis, quanti infortuni. Si gioca troppo