Tennis, Zverev si è operato alla caviglia: rischia di saltare Wimbledon

Milano, 8 giugno 2022 - Dopo la la rottura dei legamenti della caviglia destra, rimediata in occasione del secondo set della semifinale del Roland Garros contro Rafael Nadal, Alexander Zverev è finito sotto i ferri. I tempi di recupero del tedesco, attualmente al terzo posto della classifica Atp ma prossimo a salire in seconda posizione, non sono stati annunciati, ma con ogni probabilità il classe '97 sarà costretto a rinunciare a Wimbledon, che comincia il 27 giugno.

Il messaggio social

"Abbiamo tutti il nostro percorso nella vita - si legge nel messaggio postato da Zverev sui social assieme a una foto dall'ospedale subito dopo l'operazione - Questo fa parte del mio. La prossima settimana raggiungerò il massimo della carriera da numero due del mondo, ma questa mattina ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico. Dopo un ulteriore esame in Germania, abbiamo ricevuto conferma che i tre legamenti laterali della mia caviglia destra si sono strappati. Per tornare alle competizioni il più rapidamente possibile, per garantire la corretta guarigione di tutti i legamenti e per ritrovare la stabilità totale della caviglia, l'intervento chirurgico è stata la scelta migliore".

