Takuma Inoue si prende la cintura mondiale che era del fratello

BOXE

Il giapponese Takuma Inoue ha conquistato il titolo mondiale dei pesi Gallo Wba battendo ai punti in 12 riprese, con verdetto unanime (116-112, 118-110 e 117-111), il venezuelano Liborio Solis, ex campione dei supermosca Wba e Ibf che era al suo decimo incontro con titolo mondiale in palio. La corona iridata dei gallo era stata lasciata vacante dal fratello del pugile giapponese, quel Naoya Inoue che era il detentore del titolo di tutte e quattro le sigle della boxe professionistica mondiale ma ha abbandonato la categoria per passare in quella superiore dei supergallo. A Tokyo Naoya Inoue era a bordo ring per tifare per il fratello.