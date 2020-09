Qualcuno dovrà spiegare all’esplosivo – anche a parole – Dejan Kulusevski che certe entrate a piedi uniti sul suo allenatore alla Juve dovrà tenersele in tasca. Va bene mettere il muso, va bene essere arrabbiato per non essere stato scelto dal ct Janne Anderson per giocare da titolare contro la Francia, ma da qui a definirsi scioccato, neanche fosse Messi escluso dall’Argentina, ce ne passa. Ad accendere la miccia i ’soli’ 20 minuti di gara giocati in Nations League contro i campioni del mondo della Francia dall’ex Parma, quando invece era convinto di partire titolare. "Sono rimasto scioccato, non ho avuto tempo di incidere. In allenamento era andata bene, ma il calcio è anche questo. È stato strano, ma rispetto la scelta del mister", ha detto. Beh, se la rispetti taci no? E invece è scoppiato un inferno che ha investito il ct Anderson, che ha replicato: "Non ho parlato con lui, ma non mi sembrava che fosse troppo scioccato. Non possiamo parlare dei giocatori bravi che hanno giocato?"’.

Nella polemica che sta infiammando le pagine sportive dei media svedesi, si è infilato anche Zlatan Ibrahimovic che con un post sui social si è schierato con Kulusevski: "Che fottuto scherzo. Un’altra dimostrazione: persone incompetenti nelle posizioni sbagliate che stanno soffocando il calcio svedese".

p. f.