Suzuki, mossa choc Addio alle corse E Mir va da Marquez

La crisi si abbatte sulla MotoGp. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina: difficile programmare un futuro davanti a mercati globali in difficoltà e così Suzuki ha spiazzato il mondo del Motomondiale e annunciato che con la fine del 2022, chiuderà la sua avventura in MotoGp. L’annuncio è arrivato alla fine di un incontro a Jerez (dove erano in programmma test ufficiali). Sorpreso e sotto choc il team e soprattutto Livio Suppo appena rientrato nel motomondialen proprio in Suzuki. Quindi i piloti con Rins che rischia di trovarsi, nel 2023, senza una moto e Mir, campione del Mondo (con Suzuki) nel 2020 destinato a sbarcare in Honda. Sarà lui, insomma, il nuovo compagno di Marquez.

Riccardo Galli