Garmisch (GER), 8 febbraio 2020 – Anche la discesa di Garmisch è stata all’insegna dei colori azzurri con l’ennesimo podio di Brignone e il buon piazzamento di Goggia, seguite comunque da un complessivo andamento positivo anche del resto della nazionale italiana. Adesso però a Garmisch si passa al Super-G, con la possibilità di replicare i risultati ottenuti in questa strepitosa stagione.



Brignone parte ancora tra le principali favorite: il suo momento di forma è incredibile e, complice anche la sfortunata assenza di Shiffrin, avrà tante carte da giocarsi. Il nemico principale rimane Viktoria Rebensburg, che dopo la dominante vittoria in discesa potrebbe persino trovarsi meglio in una disciplina che in carriera le ha dato più soddisfazioni.



Ma attenzione a togliere dai pronostici Sofia Goggia: dopo il KO di Bansko la bergamasca è tornata con buone prove tra Rosa Khutor e la discesa di Garmisch e con il giusto feeling con la pista può scatenare i suoi cavalli in quel format di gara che forse a oggi è più adatto a lei.



Da temere ovviamente anche Suter, grandissima continuità in discesa ma da testare anche in Super-G, e Gut, apparsa in ottima forma nelle precedenti due tappe in una stagione negativa. Tra le sorprese Stephanie Venier col pettorale 1 potrebbe ottenere un ottimo risultato.



Per le altre italiane ovviamente ci sono speranze di entrare in posizioni di lusso: Delago e Marsaglia cercano di riprendersi i piazzamenti di inizio stagione, Curtoni e Bassino possono attaccare la Top 10, mentre Gasslitter, Pirovano e Nadia Delago hanno la possibilità di centrare la zona punti.

Orari tv

La gara sarà in diretta dalle ore 11.15 in chiaro su RaiSport, in pay-tv su Eurosport e in streaming tramite i servizi RaiPlay, Dazn e Sky Go.



Startlist

Questo l’ordine di partenza.



1 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

2 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

3 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

4 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

7 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli

8 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

10 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

break

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

13 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head

14 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

15 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

16 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

17 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

18 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

19 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head

20 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

break

21 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

22 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

23 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

24 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

25 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

26 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol

27 538685 McKENNIS Alice 1989 USA Head

28 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

29 206367 HRONEK Veronique 1991 GER

30 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

31 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

break

32 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

33 299402 GASSLITTER Verena 1996 ITA Head

34 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

35 506933 DANNEWITZ Ida 1999 SWE Voelkl

36 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT

37 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

38 197924 CHIRAT Madeleine 1998 FRA Salomon

39 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon

40 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli

41 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head

42 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

43 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer

44 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

45 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar

46 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli

47 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

48 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE

49 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

50 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Salomon

51 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

52 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE Head

53 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head

54 206803 STUFFER Carina 1999 GER Head