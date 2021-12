Ci voleva proprio la Gran Risa, la pista di gigante che più azzurra non si può visti i tanti successi di Alberto Tomba e Max Blardone, per liberare il trentino Luca De Aliprandini (nella foto) e la squadra italiana da quello che ormai era diventato un incubo. Era infatti dal lontano 2016 con Florian Eisath che l’Italia non saliva sul podio in gigante e proprio sulla gran Risa di Alta Badia. È riaccaduto ieri grazie al 31enne della Val di Non, splendido secondo e per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo dopo aver centrato, all’inizio di quest’anno, l’incredibile argento ai Mondiali di Cortina sempre in gigante. Luca è stato preceduto dallo svizzero Marco Odermatt, vincitore con un secondo su tutti gli altri, e ha preceduto il tedesco Alexander Schmid. Oggi tocca alle donne in gigante, a Courchevel in Francia (ore 10 e 13, diretta RaiSport ed Eurosport). Con Goggia, Brignone e Bassino si può sperare nell’ennesima impresa azzurra.

© Riproduzione riservata