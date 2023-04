Strefezza su rigore piega l’Udinese: Baroni ritrova la vittoria dopo otto giornate di digiuno

LECCE

1

UDINESE

0

Primo tempo: 0-0

LECCE (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 7 (22’st Romagnoli 6), Baschirotto 6, Umtiti 6.5, Gallo 6.5; Blin 6 (33’st Gonzalez 6), Hjulmand 6.5, Oudin 5.5 (33’st Maleh 6); Strefezza 7 (33’st Banda 6), Colombo 5.5 (11’st Ceesay 6), Di Francesco 6. All. Baroni 6.5.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri 6; Becao 6, Bijol 6 (41’st Vivaldo sv), Perez 6 (31’st Masina 6); Ehizibue 6, Samardzic 5.5 (18’st Thauvin 6), Walace 6 (31’st Ebosele 6), Lovric 6.5 (18’st Arslan 5.5), Udogie 5; Pereyra 5.5: Nestorovski 5. All. Sottil 5.5.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido 5.5. Rete: 17’st rig Strefezza.

Note: pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Bijol, Blin, Strefezza, Perez, Gonzalez, Ceesay. Angoli: 7-4. Recupero: 1’pt, 7’st.

Dopo otto partite senza vittorie, la squadra di Baroni la spunta 1-0 al Via del Mare e si rilancia nella corsa salvezza: giallorossi provvisoriamente a +5 sul Verona terzultimo. In avvio ci provano Strefezza e Oudin. Chance per Bijol e Lovric oltre a Walace. Nella ripresa Di Francesco spreca il vantaggio e poi si vede annullare il gol. Lo trova Strefezza su rigore: punito dal Var il contrasto tra Udogie e Gendrey. Decisivo Falcone su Ehizibue.