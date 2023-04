Stessa passione del lontano 2003

Leo Turrini

Dunque, dove eravamo rimasti? Ah, sì: al 2003. Incredibile ma vero, il 10 giugno 2023 a Istanbul scenderà in campo, per disputare la finale di Champions, una squadra italiana. O l’Inter o il Milan. Chiamate al replay, venti anni dopo, di una sfida che nel 2003 segnò un’era e una generazione. Non ci sono più in circolazione Moratti e Berlusconi. Intorno a noi, è cambiato di tutto e di più. Il Diavolo appartiene ad un fondo di investimento vagamente americano. La Beneamata è nelle mani di una famiglia di Nanchino legata a triplo filo al Partito Comunista Cinese. E forse non c’è altro da aggiungere, conoscendo i disastri del capitalismo rapace e le nefandezze di una dittatura ideologica.

Ciò premesso, cosa resta? Facile: l’enorme passione popolare che trasformerà il Derby di Champions di maggio in un evento apocalittico. Perché alla fine della fiera un tifoso se ne frega di chi caccia i soldi. Si riconosce nella bandiera, nei colori, nella storia, nella leggenda.

A rendere irresistibile il duello che verrà, è la somma di contraddizioni incarnate dalle squadre meneghine. L’Inter in campionato fa ridere, cioè fa piangere chi le vuole bene. Il Milan, detentore dello scudetto, in serie A ha fatto pena quanto i cugini, visto che in 30 giornate ha collezionato un paio di punti in più. Il calcio è pazzo, davvero. Tra Inter e Milan, una sarà in campo a Istanbul fra meno di due mesi. E vi assicuro qui e ora che non si tratta di una barzelletta.