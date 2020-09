Torna oggi la Diamond League e in gara c’è Claudio Stecchi. Per l’azzurro l’appuntamento è di prestigio, la classica Athletissima di Losanna, in Svizzera, quest’anno trasformata in un “city event” di salto con l’asta maschile e femminile a Place de l’Europe. Il cast è di prim’ordine soprattutto nella gara uomini, che comprende lo statunitense due volte campione mondiale Sam Kendricks e il primatista del mondo Armand Duplantis, senza contare la “rentre’e” ad alto livello dell’ex-primatista e campione olimpico 2012 Renaud Lavillenie, tornato a gareggiare sabato (5,71). Diretta su Skysport 1 e Sky Arena.

