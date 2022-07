Stano, dall’oro mondiale all’esame all’Università: 30 in Diritto Pubblico

ATLETICA

Dal fantastico successo di Eugene, in Oregon, a un meritato 30 in Istituzioni di Diritto Pubblico all’Università Link Campus di Roma in meno di tre giorni. Massimo Stano, olimpionico a Sapporo e unico oro della spedizione azzurra ai mondiali 2022, è riuscito in una nuova impresa: dopo il trionfo di domenica, con tanto di record italiano, si è imbarcato su un volo per Roma, tenendo sempre i libri in mano, per sostenere l’esame del corso di laurea in Scienza della Politica e dei Rapporti Internazionali. Nonostante il jet lag e l’arrivo in Italia solo da qualche ora, l’atleta ha portato a casa un altro traguardo, superando brillantemente l’esame.