Sprint Race, si cambia: avrà qualifiche dedicate

La Formula Uno cambia ancora. La riunione della F1 Commission prevista per oggi varerà una variazione di regolamento sulla Sprint Race: già dal Gp del prossimo weekend, quello di Baku in Azerbaigian. Introdotta nel 2021, la mini gara di 100 chilometri passerà da competizione – con assegnazione ridotta di punti – per definire la griglia del Gran Premio della domenica a corsa a sé stante, con tanto di qualifiche dedicate a precederla la mattina. Mentre saranno quelle del venerdì a stabilire la griglia della gara lunga della domenica.

Nel 2022, la Sprint del sabato serviva a stabilire la griglia del Gp mentre le qualifiche del venerdì assegnavano solo formalmente la pole position oltre alla griglia della Sprint Race. Con la nuova formula il venerdì mattina sarà dedicato alle prove libere e al pomeriggio le qualifiche (con formato Q1, Q2 e Q3) stabiliranno la pole position e la griglia del Gran Premio. La griglia della Sprint Race sarà definita da un seconda sessione di qualifiche il sabato (sempre con formato Q1, Q2, Q3) che andrà a sostituire le prove libere mattutine. Le tre sessioni di qualifiche dovrebbero avere un formato ridotto e per ogni sessione il pilota avrà a disposizione un solo treno di gomme. Non dovendo più determinare l’ordine di partenza del Gran Premio, la Sprint Race diventa dunque una gara indipendente da quella classica domenicale, con un proprio punteggio che prevede otto punti da assegnare al vincitore che decresceranno via via fino all’ottava posizione.

In questa stagione salgono a sei le Sprint nel Mondiale: oltre a Baku, si terranno prima dei Gp di Austria (2 luglio), Belgio (30 luglio), Qatar (8 ottobre), Stati Uniti ad Austin (22 ottobre) e Brasile (5 novembre).

Yahya Acerbi