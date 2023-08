Spalletti per la Uefa è in finale con Inzaghi e Guardiola

Roma, 18 agosto 2023 – Alla fine le parole che meglio interpretano il sentimento degli italiani di fronte alla staffetta sulla panchina azzurra le ha trovate Gigi Riva: "Bisogna che sia Mancini che Spalletti chiariscano: la Nazionale è di tutti, non ha un tifoso o due. Non c’è più serietà, è sparito l’attaccamento".", ha detto Rombo di tuono ai microfoni del Giornale Radio Rai.

Oggi potrebbe essere il giorno buono per l’annuncio dell’ingaggio di Spalletti per il dopo-Mancio, di sicuro ci sarà un punto tra i legali del tecnico e della Figc, ma c’è anche chi pensa che l’ufficializzazione potrebbe arrivare l’1 settembre perché la famosa clausola su cui fa leva il Napoli è a scalare, il mese prossimo costerebbe di meno liberare Spalletti. Sul quale ormai non sembrano esserci più dubbi, comunque: resta da stabilire se la clausola sarà versata, se De Laurentiis farà uno sconto totale o parziale, o se si dovrà finire in un tribunale. Comunque Spalletti è libero di essere tesserato, sul piano formale non ci sono ostacoli. Anche se "dopo quasi una settimana, Spalletti non ha ancora chiamato il presidente De Laurentiis o il Napoli, per chiedere un confronto. Nè lui, nè i suoi legali", ha fatto notare Mattia Grassani, avvocato del club campione d’Italia.

Intanto il futuro ct si gode una notizia arrivata ieri dall’Uefa: sarà in corsa, il prossimo 31 agosto al ‘Grimaldi Forum’ di Montecarlo, in occasione del sorteggio dei gironi di Champions League, per il premio di miglior allenatore della scorsa stagione.

La rosa dei finalisti, per questa categoria e per quella dei migliori calciatori, è stata annunciata ieri. La commissione tecnica dell’Uefa ha indicato una serie di nomi che poi sono stati votati da una giuria composta da allenatori dei club che hanno giocato nella fase a gironi delle tre coppe europee della scorsa stagione e da un gruppo di giornalisti selezionati. Le due giurie sono arrivate a selezionare Pep Guardiola, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, mentre i tre calciatori in corsa sono Kevin De Bruyne ed Erling Haaland del Manchester City e Lionel Messi, oggi all’Inter Miami.