Spalletti, nervi da scudetto

Doriano Rabotti

Pep Guardiola l’ha buttata lì come una provocazione, perché è un asso in panchina e nella comunicazione: "Non voglio parlare del Napoli perché il tecnico sarà scontroso con me. È così sensibile...", ha detto ieri l’allenatore del Manchester City alla vigilia del match con il Bayern Monaco. Parole che si capiscono solo andando indietro di un mese, a quando Pep definì il Napoli "la squadra più forte d’Europa al momento" e Spalletti invece che accettare il complimento lo definì "un giochino" per "mettere le pressioni addosso all’altro".

Ora, Napoli e City sono in due parti diverse del tabellone di Champions. Si potrebbero incontrare solo in finale, quindi Guardiola non parla certo per opportunismo, non è una schermaglia tattica. Conviene invece allargare il ragionamento, confessare il dubbio che hanno un po’ tutti da quando lo scudetto si può considerare già assegnato non solo per la forza del Napoli, ma anche e soprattutto per la debolezza delle inseguitrici che non riescono a darsi un ritmo.

Il Napoli può riaprire il discorso tricolore solo se si impegna a farlo. Perché è un dato di fatto che i primi segni di cedimento della spettacolare macchina da calcio di Spalletti si siano visti proprio quando la pressione del pronostico è diventata impossibile da evitare. Al di là della stoccata personale, quel che dice Guardiola ha un fondo di verità: certi commenti piccati di Spalletti tradiscono un nervosismo che la classifica rende incomprensibile.