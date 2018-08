Montecarlo, 31 agosto 2018 - Dopo il sorteggio di Champions League avvenuto ieri sera, anche l'Europa League 2018 ha preso forma con l'estrazione delle 48 squadre partecipanti nei 12 gironi che caratterizzano la prima fase della competizione. A differenza di quanto visto nella giornata di ieri, non ci sono stati accoppiamenti particolarmente significativi, con un sostanziale equilibrio tra i vari gruppi. Probabilmente, la sfida più interessante è quella che vedrà la Lazio affrontare i vicecampioni in carica del Marsiglia. Questa, infatti, la situazione delle italiane: Milan nel gruppo F con Olympiacos, Betis e Dudelange; Lazio nel gruppo H con Marsiglia, Eintracht Francoforte e Apollon. Due gironi relativamente impegnativi con i rossoneri che hanno evitato teste di serie importanti quali Arsenal, Chelsea o Siviglia, ma trovano due squadre da non sottovalutare e l'abbordabilissima (sulla carta) Dudelange, compagine lussemburghese al debutto assoluto nella manifestazione. Per quanto riguarda la Lazio, il pericolo numero 1 è rappresentato dai francesi, ma Eintracht e Apollon non rappresentano uno scoglio eccessivo per gli uomini di Inzaghi che comunque dovranno fare attenzione ad evitare passi falsi.

Questi i 12 gironi

The official result of the #UELdraw! 🤩



Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/nfTeWdG1rq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 31 agosto 2018

ULTIME ESTRAZIONI - Tocca a Aek Larnaca, Rosenborg, Slavia Praga, Spartak Trnava, Vorskla, Dudelange, Rangers, Apollon, Sarpsborg, Akhisar, Jablonec e Vidi. Il Milan sarà dunque nel gruppo F con Olympiacos, Betis Siviglia e l'esordiente Dudelange, girone H per la Lazio che affronterà Marsiglia, Eintracht Francoforte e Apollon.

TERZA URNA - Zurigo (girone A), Lipsia, Bordeaux, Dinamo Zagabria, Qarabag, Betis, Spartak Mosca, Eintracht Francoforte, Malmo, Standard Liegi, Rennes e Bate Borisov. Questo l'ordine di estrazione. Olympiacos e Betis saranno le avversarie del Milan, Marsiglia e Eintracht della Lazio.

SECONDA FASCIA - Tocca alle squadre di seconda fascia: Ludogorets (girone A), Celtic, Copenaghen, Fenerbahce, Sporting, MILAN, Rapid Vienna, Marsiglia, Genk, Krasnodar, Astana, Paok. Rossoneri al momento nel girone F con l'Olympiacos, biancocelesti nel gruppo H con i vicecampioni del Marsiglia.

ESTRATTE LE TESTE DI SERIE - L'estrazione delle teste di serie si è appena conclusa, si tratta rispettivamente di Bayer Leverkusen (girone A), Salisburgo, Zenit, Anderlecht, Arsenal, Olympiacos, Villarreal, LAZIO, Besiktas, Siviglia, Dinamo Kiev e Chelsea (girone L).