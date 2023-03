Sollievo Scardina, non è più in pericolo di vita

"Bellissima notizia. Daniele Scardina è uscito dalla terapia intensiva. Il nostro campione sta vincendo". Sono le parole di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano che non trattiene l’entusiasmo e appena avuta la bella notizia ha lanciato un post su Facebook che ha scatenato la felicità nella città del campione. Un tam tam in rete che ha portato anche decine di amici di Daniele sotto l’ospedale Humanitas in segno di vicinanza. A dare la notizia che King Toretto è uscito dalla rianimazione dopo l’emorragia cerebrale e l’intervento è stato il fratello Giovanni su Instagram: "A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo – sono le parole di Giovanni –. Le condizioni di Daniele continuano a migliorare ed è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il percorso di cura in reparto e poi in un centro di riabilitazione. La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire che non è più in pericolo di vita". Un post che è diventato virale ed è stato inondato da cuoricini e messaggi di felicità. Tra i commenti non mancano quelli di personaggi quali Marcell Jacobs, i cantanti Emis Killa, Fred De Palma, Achille Lauro, Marracash ed Eros Ramazzotti. Ma anche il calciatore Marco Insigne, Walter Zenga Radja Nainggolan. E ancora Giulia De Lellis, Dayane Mello, Cristina Buccino, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Gilles Rocca, Melissa Satta, Max Brigante, Didy, Ketra Boomdabash, Fabio Messerotti del Milano Latin Festival e di Dazn. I familiari di Scardina ringraziano l’ospedale Humanitas: "Impossibile trovare parole per ringraziare l’equipe medica che si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria. La strada è in salita, ma noi abbiamo fede".

Massimiliano Saggese