Lake Louise (Canada), 3 dicembre 2021 - La stagione della velocità inizia nel segno di Sofia Goggia: dominante dal primo all'ultimo settore, mai realmente alla portata di nessuna. A Lake Louise è andata in scena la prima gara veloce dell'anno, dopo che le prime settimane d'apertura avevano lasciato spazio a slalom, gigante e al parallelo di Lech senza troppe soddisfazioni per i colori azzurri. E invece oggi è arrivato subito un acuto, atteso sicuramente, ma non in queste proporzioni.

La gara

Sofia Goggia, reduce da brutto infortunio del gennaio scorso, è partita col pettorale numero 5 e ha dettato legge sin dalle prime porte: il suo dominio è stato evidente al punto che nonostante qualche rischio preso, è riuscita a guadagnare in maniera importante sulla statunitense Johnson, che al traguardo ha preso 1.64 di distacco. Ma nell'enorme buco che si è costruito tra lei e Johnson alla fine non si è inserita nessun'altra atleta, emblema perfetto della superiorità di Goggia in questa giornata in cui le altre big si sono dovute arrendere. Suter, la principale rivale in discesa, non è ancora al top della forma ed è arrivata molto distante, mentre Siebenhofer, Gut Behrami e le altre scese dopo hanno pagato distacchi importanti sin dalle prime porte. Bene invece Mirjam Puchner che ha completato il podio con una gara di assoluto livello, caratterizzata dalla sua solita competitività sui piani che le ha permesso di chiudere entro i 2 secondi di distacco.

Le altre italiane

Non solo Goggia tra le belle notizie per l'Italia: splendida prova delle sorelle Delago: Nadia ha chiuso in sesta posizione con un ritardo di 2.09, confermando quanto di buono visto nella scorsa stagione, mentre Nicol, al rientro dopo un lungo infortunio, ha centrato un risultato importantissimo chiudendo tra le prime dieci a 2.16 dalla testa, pochi centesimi dietro la sorella, con ottime sensazioni per il resto della stagione dove certamente lotterà spesso per il podio. Federica Brignone fuori dalla Top 10 con 2.41 di ritardo, Elena Curtoni a 3.25, Francesca Marsaglia più dietro a 4.14.

Leggi anche - Kilde vince il SuperG maschile