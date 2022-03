Smith conquista il torneo dei record, Molinari crolla nel finale

Cameron Smith si è imposto nel The Players Championship, considerato come un major e con il montepremi più alto della storia (20 milioni di dollari). L’australiano, nonostante un errore all’ultima buca, ha superato di misura Anirban Lahiri, in testa al termine del terzo giro e fermatosi a quota -12. Il secondo successo stagionale, con premio di 3,6 milioni di dollari, ha portato Smith al sesto posto al mondo. Francesco Molinari, in corsa per il titolo fino alla quinta giornata quando aveva tre buche per completare il terzo giro, ha finito in debito di ossigeno: dapprima in due errori e poi un giro 2 colpi sopra il par. È così sceso al 42° posto.

Andrea Ronchi