Milano, 11 settembre 2020 - Nemmeno il tempo di celebrare la Champions League vinta dal Bayern Monaco lo scorso 23 agosto, che è già il momento di voltare pagina, di aprire un nuovo capitolo, tutto da scrivere. Sta per andare in scena su Sky una stagione di sport incredibile. A cominciare dal calcio che verrà servito tutti i giorni. Ha aperto le danze la Premier League, tornata in campo oggi. Un cartellone di spettacoli che continuerà fino a luglio del prossimo anno con la finale di UEFA Euro 2020, a Londra. Nel mezzo, tantissimi gol ed emozioni, con oltre 1000 match in diretta dagli stadi più belli d’Italia ed Europa, le sfide più affascinanti, i top club più vincenti.

Novità in studio per la prossima stagione. Al posto di Ilaria D'Amico, Sky ha scelto Anna Billò per condurre i pre e post partita della Champions League: al suo fianco in un nuovo ruolo ci sarà Alessandro Costacurta. Leo Di Bello guiderà gli studi della UEFA Europa League. A Sky arriva anche un volto nuovo, un fuoriclasse del giornalismo molto amato dal pubblico: Sandro Piccinini sarà presenza fissa del “Club” di Fabio Caressa la domenica sera.

Motori accesi

Se la stagione del calcio sta per ricominciare, quella del grande sport è già nel vivo dell’azione. Prosegue infatti la stagione dei motori con i Mondiali 2020 di MotoGP, Formula 1 e Superbike iniziata a luglio con più di 1000 ore live, 30 per ogni weekend di corse, e più di 150 gare se si considerano anche gli altri campionati motoristici in onda sui due canali dedicati Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP: F2, F3, Ferrari Challenge, Porsche SuperCup e Porsche Carrera Cup, Moto2, Moto3, MotoE, CEV, CIV e Rookies Cup. Settembre, in modo particolare, è un mese ricco per gli appassionati dell’alta velocità con 3 tappe italiane in due settimane: dopo il GP di Monza di F1 della scorsa settimana, oggi (ore 15,10) la F1 fa tappa al Mugello per lo storico Gran Premio della Toscana Ferrari 1000, in omaggio alla Ferrari che per l’occasione parteciperà con le sue monoposto al millesimo Gran Premio della sua storia mondiale. Dalle quattro alle due ruote, sempre oggi (ore 14) la MotoGP andrà in scena a Misano nell’abituale GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Gara che si ripeterà una settimana più tardi, sul medesimo circuito, con il GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. I motori faranno poi tappa il 27 settembre in Russia (F1) e Spagna (MotoGP), in attesa del rush finale della stagione che si concluderà per la F1 ad Abu Dhabi il 13 dicembre e per la MotoGP il 22 novembre in Portogallo. A questi si aggiungono i 3 round conclusivi del Mondiale Superbike, tutti in diretta su Sky Sport..

Dalle piste al parquet

Fino alla stagione 2022/23 il grande basket professionistico americano NBA continuerà a essere visibile su Sky, sul canale dedicato Sky Sport NBA. La stagione 2019/20 (ripartita a fine luglio) entra nella fase decisiva per l’assegnazione dell’anello, con le Finali di Conference (15-28 settembre) e poi le Finals, al meglio delle sette partite (dal 30 settembre). L’Italia del basket sarà protagonista invece il 27 novembre nel match contro la Macedonia del Nord, valido per le qualificazioni all'europeo maschile 2021, posticipato a settembre 2022. In attesa della FIBA Women’s Eurobasket 2021, che si giocherà in Francia e Spagna tra il 17 e il 27 giugno 2021.

Sempre su Sky Sport, continua la stagione 2020 del tennis, con i i tornei ATP Masters 1000 e i tornei trasmessi grazie all’accordo con Supertennis. Appuntamento poi dal 14 settembre con gli Internazionali BNL d’Italia di Roma e le ATP Finals di Londra, in programma dal 15 al 22 novembre. Senza dimenticare il prestigioso torneo di Wimbledon, che tornerà a giocarsi nel 2021. E per restare in tema di racchetta, fino al 13 settembre, su Sky anche il Wpt Sardegna Open 2020 di padel.

Su Sky Sport sarà possibile seguire anche i grandi appuntamenti del golf: lo Us Open dal 17 al 20 settembre e l’Augusta Masters dal 9 al 15 novembre. Posticipato al 2021 invece il 149th The Open Championship, in programma dall’ 11 al 18 Luglio 2021.

E ancora, il baseball americano della MLB, la Major League Baseball, uno degli sport più amati e seguiti negli Stati Uniti. Sky trasmette le stagioni 2020 e 2021 e propone almeno due incontri a settimana di Regular Season, anche con il commento in italiano. Oltre alla Regular Season, anche le partite della Postseason e le World Series che assegnano il titolo. In arrivo su Sky anche l’America’s Cup di vela.

Senza dimenticare i programmi ufficiali della All Elite Wrestling e l’atletica leggera con la IAAF Diamond League con la tappa conclusiva del 25 settembre a Doha, in Qatar.