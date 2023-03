Sinner vittoria da Top 10, Trevisan vola ai quarti

Jannik Sinner ritrova già la Top 10. E lo fa con una vittoria d’autore ai sedicesimi dell’Atp Masters 1000 di Miami, non dando scampo al bulgaro Grigor Dimitrov, uno magari non più in grande auge – è il numero 27 del ranking, però cinque anni e mezzo fa era il numero tre e proprio nel 2017 fece sue le Finals – ma ancora in grado di impensierire chiunque.

Finisce 6-3, 6-4 per il 21enne altoatesino (nella foto). Ottimo in risposta, Jannik, e forse più sulla seconda di servizio che sulla prima: in generale, ha mostrato comunque di essere di un livello superiore al bulgaro. Ora Sinner trova agli ottavi il russo Andrey Rublev, numero 7 del ranking. I precedenti sono 2-2, ma entrambi gli incontri persi dal nostro sono coincisi con suoi ritiri, a Vienna (indoor) nel 2019 e al Roland Garros nel 2022.

Chi ai quarti ci è già, nel torneo femminile, è una grande Martina Trevisan. La 29enne mancina di Firenze, numero 24 del ranking, raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di un “1000” superando per 6-3, 6-3 la lettone Jelena Ostapenko, numero 22 del mondo. La Trevisan sfiderà per un posto in semifinale la vincente del match che metterà di fronte Elena Rybakina ed Elise Mertens.