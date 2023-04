Sinner risale: è nono "Investo sul futuro"

"Lasciamo Miami orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto nell’ultimo mese. Non è andata, ma bisogna sempre migliorare. Ora qualche giorno di riposo prima che inizi la stagione sulla terra battuta": lo ha scritto sui social Jannik Sinner ieri, il giorno dopo la sconfitta in finale contro Daniil Medvedev.

Per l’alto-atesino è stata comunque la migliore delle sconfitte: è tornato al numero 9 del ranking mondiale, eguagliando il suo miglior risultato. "Ora mi prendo un paio di giorni liberi per riposare, poi mi preparo alla terra rossa - ha detto a Sky l’azzurro, dopo la finale persa - Ora in partita ho tante opzioni: sto investendo sul futuro".

Gli altri italiani: Matteo Berrettini è scivolato alla posizione numero 22, subito davanti a Lorenzo Musetti. Sonego è tornato fra i primi 50, alla 47. In testa di nuovo Djokovic, che ha scavalcato Alcaraz. Fanno 380 settimane da numero uno al mondo.

Intanto Robin Soderling lascia definitivamente il ruolo di capitano della Svezia. Il 38enne ha deciso di rinunciare al suo ruolo per motivi di salute. Al suo posto, per il momento, Johan Hedsberg. La Svezia sarà una delle avversarie dell’Italia nel girone di Davis in programma a Bologna dal 12 al 17 settembre.