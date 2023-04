Sinner numero 8 "vede" Djokovic a Montecarlo

Novak Djokovic torna dopo il bando dai tornei americani e lo fa da n.1, Jannik Sinner guida l’Italia e a Montecarlo gioca già da ottavo nel ranking. La stagione sulla terra rossa è pronta ad alzare il sipario: oggi parte il Masters 1000 (il terzo della stagione) nel Principato e nonostante qualche assenza di lusso (come quella di Alcaraz e del re del torneo, Rafa Nadal) il parterre è sempre da grandi occasioni. Grande attesa per Djokovic: il serbo che ha vinto gli Australian Open e torna in campo dopo aver saltato gli appuntamenti americani perché non vaccinato al Covid si è ripreso la testa della classifica. Intanto, come antipasto, si è esibito insieme a Sinner nel cuore della città tra molti appassionati che hanno apprezzato gli scambi tra i due campioni. Sinner, dopo la finale di Miami persa con Medvedev, da domani salirà al n.8 Atp (suo best ranking) e comincerà il cammino sulla terra monegasca ai sedicesimi contro Diego Schwartztman o Goffin. Ai quarti potrebbe trovarsi di fronte proprio Djokovic e se dovesse andare avanti in semifinale di nuovo Medvedev, diventata ormai la bestia nera dell’altoatesino. E Sinner, nonostante un tabellone insidioso, in cui rientrano anche Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas (vincitore delle ultime due edizioni), si prepara ad affrontare anche la stagione sulla terra battuta con rinnovato entusiasmo. Per quanto riguarda gli altri italiani, con il forfait di Fabio Fognini, in campo ci saranno Lorenzo Musetti che sfiderà subito il serbo Miomir Kecmanovic, poi potrebbe ritrovarsi Djokovic e ai quarti Sinner. Ha ricevuto una wild card Lorenzo Sonego, che al primo turno sfiderà un qualificato, ed eventualmente al secondo è atteso da Medvedev. Matteo Berrettini avrà l’esordio contro lo statunitense Maxime Cressy.