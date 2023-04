Sinner-Musetti nuova missione a Barcellona

Finito Montecarlo, è già ora di Barcellona. La stagione della terra rossa non conosce soste e procede rapidissima verso gli appuntamenti di Roma e, ovviamente, il Roland Garros.

E’ la giornata degli italiani nel torneo ’500’ catalano. Jannik Sinner (n.8 Atp), semifinalista nel Principato, se la dovrà subito vedere ai sedicesimi con l’argentino Diego Schwartzman, ora al n.48 Atp ma in Top 10 tre anni fa. Proprio a Montecarlo l’ultimo confronto tra i due, vinto da Jannik per ritiro del sudamericano. Ieri l’azzurro, in coppa con De Minaur, è subito uscito nel torneo di doppio.

Lorenzo Musetti (n.20) troverà dall’altra parte della rete l’australiano Jason Kubler, numero 66 del ranking. In campo anche Matteo Arnaldi, contro il britannico Daniel Evans, e Francesco Passaro con un altro argentino, Francisco Cerundolo. Per Arnaldi è arrivata ieri la prima vittoria Atp, 6-3 6-4 sullo spagnolo Jaume Munar. Debutto ok per la testa di serie n.1, Carlos Alcaraz: netto il 6-3 6-1 inflitto al Nuno portoghese Borges.

C’è intanto preoccupazione per Novak Djokovic, che è in lizza nel torneo Atp 250 di Banja Luka nella sua Serbia. Il numero 1 al mondo non nasconde i problemi al gomito e qualche dubbio c’è verso il Roland Garros.

"Il mio gomito non è in una condizione ideale. Spero di essere completamente pronto per la prima partita del torneo", dice ’Nole’ guardando allo Slam francese. Il serbo si è già sottoposto nel 2018 ad un intervento chirurgico all’articolazione, che lo ha tenuto fermo ai box per diversi mesi. E a Montecarlo, come visto anche nella partita persa con Musetti, indossava una gomitiera nera al braccio destro.