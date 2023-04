Sinner dà forfait: "Stavo male" Musetti in semifinale con Tsitsipas

di Doriano Rabotti

Il derby è saltato, ma non c’è un attimo di tregua: Lorenzo Musetti ieri ha vinto senza giocare la sfida contro Jannik Sinner a Barcellona, e oggi alle 13,30 se la vedrà in semifinale con Stefanos Tsitsipas, numero 5 al mondo (il toscano è al 20). Tsitsipas ha battuto 6-4 6-2, in un’ora e 21 minuti, l’australiano Alex De Minaur, n.19 ATP ed ottava testa di serie. L’altra semifinale è tra Alcaraz ed Evans.

"È stata una sorpresa – ha detto Musetti sul derby mancato – auguro a Jannik una pronta guarigione. Con Tsitsipas sarà un match alla pari. Sto ritrovando fiducia, è una bella chance per arrivare in finale".

Sinner ha spiegato su Twitter lo stop forzato: "Mi spiace, sono alcuni giorni che non mi sento troppo bene. Lo stato di salute è peggiorato e non sono in grado di giocare. Mi prenderò un pò di tempo per riposare e ristabilirmi, buona fortuna a Lorenzo" aggiunge il numero 8. Il problema degli infortuni non riguarda soltanto la sfida saltata tra gli italiani. Questo è l’ultimo di una serie di stop forzati che hanno colpito un po’ tutti.

E’ un dato che deve fare riflettere: può essere semplice accettare che uno come Rafa Nadal, che ha attraversato tutta la carriera ai vertici mondiali chiedendo sicuramente molto al proprio fisico, a 36 anni possa arrendersi agli infortuni. È fermo da 14 settimane e salterà anche Madrid. Ma quando si rompono in continuazione giovani nel pieno delle proprie forze, è il caso di porsi domande precise sul peso del calendario. A pagarlo è troppo spesso il fisico degli atleti, anche se non è un discorso che riguarda soltanto il tennis, ovviamente. Carlos Alcaraz avrà vent’anni tra meno di un mese. Va detto che pur senza contatto, il tennis è una disciplina ‘violenta’ nei confronti di articolazioni, muscoli, tendini. E così lo spagnolo è reduce da un anno e mezzo di lunghi stop, come Matteo Berrettini che ha avuto diversi problemi tra addominali e collo e salterà anche Madrid, mentre Sinner ha avuto covid e malesseri assortiti, problemi all’anca, ginocchio e caviglie, poi alla mano sinistra e infine l’influenza. E anche Musetti ha avuto i suoi stop.

Sono tutti ragazzi fisicamente formati e sicuramente seguiti da staff di professionisti. Ma prima o poi saranno obbligati a fare delle scelte: oggi i calendari non permettono di allenarsi bene prima.

E i risultati purtroppo si vedono.