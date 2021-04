Camminavamo sopra un crepaccio e non lo sapevamo. Il coronavirus ha sbriciolato quello strato di neve che separava le nostre piccole certezze dall’oblio. E siamo precipitati. Simone Moro, unico uomo della storia a scalare quattro Ottomila metri in inverno, ha toccato più volte il cielo con un dito, ma è anche scivolato in quei pozzi di ghiaccio e buio che inghiottono gli alpinisti, spesso senza più restituirli alla luce. L’ultima volta nel gennaio 2020, sul Karakorum, Himalaya. Lui e Tamara Lunger stanno tentando la salita al Gasherbrum I attraverso un pavimento di cristalli e crepacci. Manca poco: passa prima lei, la neve regge. "Quando muovo il primo passo io, una voragine si apre sotto i miei piedi – racconta il 53enne bergamasco –. Volo per 25 metri, la corda fa da cappio al polso di lei che lentamente rischia di venire risucchiata". Mentre l’altra urla di dolore, Moro ha l’istinto di fissare un chiodo nella parete di ghiaccio e da lì riemerge. "Non ho avuto tempo di pensare alla morte". Da più di un anno, invece, conviviamo con l’incubo di una fine. Come in parete, un ruolo decisivo può giocarlo la fiducia negli altri. Ne...

