"Si dimenticano di noi? E io faccio centro"

di Doriano Rabotti

Ha un palmarès lungo da qui a lì, con l’oro e i due argenti olimpici sulla cima di una montagna di medaglie. Ma Mauro Nespoli, arciere azzurro che vinse le Olimpiadi di Londra a squadre (più il secondo posto a squadre a Rio e quello individuale a Tokyo, ieri intanto ha superato le qualificazioni di Coppa del mondo ad Antalya) è abituato a stare in piedi, non c’è proprio il rischio che si sieda sugli allori.

Nespoli, come si vive da campioni di uno sport che attira l’attenzione ogni quattro anni quando va a medaglia?

"Sicuramente è più facile rispetto ad altri sportivi che hanno più seguito, la pressione è diversa, lo stress è più alleggerito. Vista dalla tv, l’azione di uno sportivo sembra semplice, il nostro compito è quello, farlo sembrare semplice. Certo sentire un giornalista ogni tanto o un tifoso quando sei al campo e ti alleni farebbe piacere".

Anche perché voi faticate ogni giorno esattamente come chi sul giornale ci va sempre...

"La fatica che faccio io è la stessa di altri sportivi ben più pagati, ma nessuno mi ha costretto a fare tiro con l’arco, potevo scegliere un altro sport e magari avrei guadagnato di più. Ma potevo anche non diventare nessuno. Ecco, se fossi nato in Corea piuttosto, avrei avuto più soldi perché là il tiro con l’arco viaggia ad altri livelli economici. Ma avrei avuto anche più concorrenza"

La sua routine di allenamenti?

"Ogni giorno 3 ore di arco la mattina, ma essendo uno sport all’aperto a volte dipende anche dalle condizioni climatiche. Se c’è la nebbia e non si vedono i bersagli...poi altre due ore e mezzo al pomeriggio, tutte di tiro. E per tre giorni alla settimana facciamo un’ora di di integrazione in palestra. Ma su di noi c’è una falsa credenza".

Sarebbe a dire?

"Chi pensa che facciamo sempre lo stesso gesto come Charlie Chaplin in tempi moderni si sbaglia. In realtà facciamo esercizi di equilibrio, di potenziamento, che simulano per esempio le condizioni del vento con elastici legati al corpo o alla testa, fissi o mobili con l’allenatore che ci cambia le condizioni all’ultimo momento".

Il vostro è uno sport bastardo. Ogni volta il campo di gara diverso può vanificare mesi di fatica.

"È per questo che il principio fondante dei nostri allenamenti è quello di prepararsi a cose più difficili rispetto a quelle che dovremo fare in gara. Del resto è impossibile anche dentro la stessa gara trovare due frecce identiche: cambia la luce, l’umidità, la temperatura, il contatto della mano con l’arco, cambia se hai dormito bene o male, se sei più o meno idratato e hai le mani gonfie...Due millimetri di scarto quando miri diventano 25 centimetri sul bersaglio".

Come lavorate sulla concentrazione?

"Non credo negli schemi rigidi, ho una routine, visualizzo il tiro in termine di azione, ma anche di sensazioni corporee associate. Mi creo un tiro virtuale che immagino e percepisco. A volte ci alleniamo con luci lampeggianti intorno al bersaglio, oppure gli altoparlanti emettono suoni e noi dobbiamo reagire con azioni abbinate ad ognuno di questi eventi. Ci serve per allenare l’attenzione e la decisione, è un equilibrio sottile tra la percezione del mondo esterno e la fissazione sul mio gesto. Altrimenti rischio di non accorgermi che il vento sta cambiando".

Chissà quante volte ha dovuto cambiare qualcosa in gara...

"Ai Giochi di Rio, le nostre gare si tennero al Sambodromo, dove avevano appeso bandieroni che sventolavano e facevano ombra sul bersaglio. Il gioco dell’ombra cambiava le cose sul giallo del bersaglio filtrando il fattore luminoso, però ci dava anche la misura del vento"

Sul piano fisico solo palestra?

"No, c’è chi va a correre per allenare la capacità aerobica, che serve per facilitare il recupero. Tenete presente che un arciere tira 600 frecce al giorno, ogni volta che vai all’ancoraggio per mirare un arco sviluppa 25 kg. Vuol dire quindici tonnellate al giorno, e il giorno dopo quelle frecce ti aspettano di nuovo. Un altro lavoro importante serve per armonizzare la differenza di forza richiesta alle due braccia".

Perché l’Italia ha questa bella tradizione nello sport di Robin Hood?

"Non lo so, è uno sport che si inizia anche per caso a volte. La disciplina olimpica da noi nasce da un gruppo di amici che sono andati negli Stati Uniti e quando sono tornati si erano comprati gli archi, non era un’attività strutturata. Poi noi italiani ci abbiamo messo passione e fantasia, non c’è una vera scuola ma ci inventiamo sempre cose estrose. E i campioni sono sparsi in tutta Italia".

E’ vero che fuori dai campi di gare lei ha due passioni, l’Inter e la cucina?

"Diciamo che affondo nella cucina i dispiaceri per l’Inter e per la Ferrari, altra mia passione"

A Inzaghi tirerebbe una freccia, ovviamente parlando per metafora, o si metterebbe davanti a lui per difenderlo?

"Io mi arrabbio quando gli altri vogliono insegnare a me, ’cosa ci voleva a fare un dieci’, ma c’ero io a tirare, e non tu. Quindi dico che allenare l’Inter non è semplice. Da tifosi vorremmo sempre vincere, ma ho passato anni senza farlo. L’Inter ha bisogno di allenatori aggressivi e autorevoli, perché tutti vogliono parlare e mettersi in mezzo".