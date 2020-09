di Enrico Salvadori Pronti a confezionare un altro miracolo, consapevoli che sarà ancora più difficile. "Ma la strada è tracciata, e fondamentale è stato trattenere Juric", spiega convinto Maurizio Setti, costruttore sagace di una Hellas Verona che vuole ancora stupire. L’imprenditore di Carpi ricarica le pile in Versilia, seguendo con attenzione l’evolversi del mercato. Presidente, la favola deve continuare, da cosa ripartite? "Dalla condivisione piena di un progetto tra la dirigenza e il tecnico. Juric ha avuto la capacità...

Pronti a confezionare un altro miracolo, consapevoli che sarà ancora più difficile. "Ma la strada è tracciata, e fondamentale è stato trattenere Juric", spiega convinto Maurizio Setti, costruttore sagace di una Hellas Verona che vuole ancora stupire. L’imprenditore di Carpi ricarica le pile in Versilia, seguendo con attenzione l’evolversi del mercato.

Presidente, la favola deve continuare, da cosa ripartite?

"Dalla condivisione piena di un progetto tra la dirigenza e il tecnico. Juric ha avuto la capacità di infondere ai giocatori quella convinzione e quella fiducia che non avevano. E poi siamo tutti d’accordo che dobbiamo continuare a trovare bravi giocatori che nelle squadre di provenienza non trovavano lo spazio che meritano".

La vostra forza è lo scouting, il saper scovare il talento che altri non riconoscono.

"Diciamo che abbiamo una discreta organizzazione con una filiera corta: presidente-allenatore-direttore generale. E tra noi c’è grande sintonia. Una struttura agile e meno costosa di tante altre".

Le cessioni di Amrabat alla Fiorentina e di Rrahamani al Napoli sono state dei capolavori. Dove andrà Kumbulla, l’altro fiore all’occhiello gialloblù ?

"Abbiamo tante offerte, tutte di club di prima fascia. Noi su Kumbulla abbiamo sempre creduto, rifiutando offerte veramente importanti quando era in Primavera: come testa quel ragazzo è da primi dieci club del mondo".

Quali saranno i punti cardine dell’Hellas versione 2020-21?

"Vanno sostituiti i partenti, fidando sul fatto che l’intelaiatura sarà confermata. Inseriamo qualche giovane come Lovato, Terracciano e Udogie. Quest’ultimo è un talento già in nazionale azzurra Under 17 e Under 19. E con lui, Cetin, arrivato dalla Roma, e Magnani, dal Sassuolo, abbiamo sistemato la difesa. Cerchiamo un altro Amrabat che abbini qualità a quantità. Vogliamo ripetere le operazioni come quella di Veloso che è l’esempio del giocatore che deve venire al Verona e crede nel progetto, capace di integrarsi e costruire lo spogliatoio. In ogni caso il nostro sarà un mix di giovani e anziani di qualità. Naturalmente vogliamo riprendere Pessina che è rientrato a Bergamo e speriamo torni da noi".

Secondo Maurizio Setti che stagione sarà la prossima ?

"Innanzitutto speriamo di poter avere gente negli stadi. Il mercato è strano e bloccato. Anche i grandi club fanno fatica. La Juventus è ancora favorita, con l’Inter a ridosso, e a me piace molto come sta lavorando il Milan".

Il nome-rivelazione del Verona nel prossimo campionato ?

"Scommetto su Mattia Zaccagni, che è un centrocampista che può fare il salto di qualità. So che Roberto Mancini lo sta seguendo e spero di vederlo presto in azzurro".