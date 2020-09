Leo Turrini

Il cuore di Firenze batteva ieri sera per la Ferrari, celebrata per i suoi mille Gran Premi nell’incanto di una città unica. Bastasse l’emozione, oggi Charles Leclerc vincerebbe al Mugello!

Non accadrà, così come difficilmente Valentino Rossi trionferà a Misano. Ci sono limiti alla fantasia più sfrenata, anche se sognare costa zero. Ma forte è il timore che Hamilton e Viñales abbiano già prenotato i festeggiamenti.

Eppure, al di là di quelli che saranno i risultati sotto la bandiera a scacchi, in Toscana e in Romagna, al di là degli ordini d’arrivo, questa domenica 13 settembre 2020 merita di essere ricordata. A prescindere, avrebbe detto Totò.

C’è un valore simbolico, nello show contemporaneo di monoposto e motociclette. E non sono quisquilie e pinzillacchere. C’è l’idea di una Italia ferita dal virus ma pronta a ripartire. Tra l’altro, sia a Misano che al Mugello è tornato, sia pure con opportune limitazioni, il pubblico. E anche questo è un segnale da valorizzare, sulla strada di un ritorno alla normalità che, ormai lo abbiamo capito, sarà complicato e faticoso.

Il Mugello e Misano, con Leclerc e Valentino, accendono semaforo verde alla rinascita. Per vincere domani.