Secondo gigante della stagione di Coppa del Mondo femminile sulla pista di Courchevel, dove si disputa oggi e domani un doppio appuntamento (prima manche alle ore 09.30, seconda manche alle ore 12.30 in entrambi le occasioni con diretta tv su Raisport ed Eurosport). L’Italia schiera al via otto atlete: Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Valentina Cillara Rossi, Luisa Bertani. "La pista è preparata in due maniere differenti, evidentemente giovedì devono averla barrata nella parte alta ed è rimasta a pallini, ma il fondo è duro, mentre nella parte centrale e finale è veramente soffice, potremmo avere due condizioni diverse - spiega Federica Brignone, vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo - Confido nella loro preparazione notturna, visto che dovrebbe nevicare nella notte, ci adatteremo comunque a qualunque condizione".

