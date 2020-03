Hinterstoder, 2 marzo 2020 - Alexis Pinturault vince l'ultima tappa in Austria, ad Hinterstoder, di Slalom Gigante. Il francese sale al comando della classifica generale della Coppa del Mondo, scavalcando Kilde grazie al primo posto ottenuto nella corsa odierna, recupero del Gigante non disputato in val d'Isere a dicembre.



Al secondo posto si colloca Filip Zubcic a mezzo secondo, mentre completa il podio Kristoffersen, che ora dista 127 punti dalla vetta della graduatoria generale. Ottima prestazione dell'azzurro Luca De Aliprandini, che conclude in quinta posizione, seguito dal norvegese Kilde. Meno bene ha fatto Giovanni Borsotti, che si è classificato 26esimo. Grande delusione, infine, per Riccardo Tonetti: l'atleta italiano non è riuscito a concludere la propria corsa dopo esser leggermente scivolato ed aver perso la traiettoria migliore.



Molto male l'ex capolista della classifica di specialità, Zan Kranjec, che chiude in tredicesima posizione e perde il primato.



CLASSIFICA TOP TEN



Alexis PINTURAULT 2:41.96



Filip ZUBCIC +0.45



Henrik KRISTOFFERSEN +0.72



Marco ODERMATT +0.90



Luca DE ALIPRANDINI +1.21



Aleksander Aamodt KILDE +1.34



Loic MEILLARD +1.60



Stefan LUITZ +1.67



Mathieu FAIVRE +1.69



Leif Kristian NESTVOLD-HAUGEN +1.69

