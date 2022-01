L’Italia rimpingua il medagliere ai Mondiali Paralimpici di Lillehammer con un oro firmato da Giacomo Bertagnolli e dalla sua guida Andrea Ravelli, un grande viatico in vista dei Giochi paralimpici invernali di Pechino che il 4 marzo prossimo vedranno l’atleta azzurro come portabandiera tricolore nella cerimonia di apertura dell’evento. Le Paralimpiadi saranno ospitate nelle stesse sedi e impianti che dal 4 febbraio saranno teatro delle Olimpiadi, anche se con un numero più ridotto di discipline - sci, fondo, biathlon, snowboard, wheelchair curling e ice sledge hockey -, per un totale di 78 eventi. Il trentino Bertagnolli, che a Pyeongchang 2018 ha portato a casa due ori e due argenti, all’esordio nel Mondiale ha dominato lo slalom gigante categoria visually impaired, sciando nel tempo di 2:14.17. Entrambi nati il 18 gennaio, i due azzurri hanno così festeggiato con un giorno di ritardo i 23 anni per Bertagnolli e i 29 per Ravelli, con il primo che ha messo in bacheca la sua medaglia iridata.

